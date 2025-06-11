За сутки 220 столкновений: Генштаб рассказал, где самые горячие бои
За прошедшие сутки, 10 июня, на фронте состоялось 220 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Покровском и Новопавловском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава и техники, пять артиллерийских средств, пункт управления БпЛА и еще один другой важный объект российских захватчиков", - пишет Генштаб.
Ситуация на фронте
На Харьковском направлении Силы обороны отбили три атаки противника в районах Волчанска, Двуречной и в сторону населенного пункта Липцы.
На Купянском направлении произошло 12 атак оккупантов вблизи Степной Новоселовки и Зеленого Гая.
На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза в сторону населенных пунктов Грековка, Надежда, Карповка, Торское, Ямполовка и Зеленая Долина.
На Северском направлении отбито 14 вражеских атак в сторону Григорьевки и вблизи Верхнекаменского.
На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений в сторону Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Леонидовка и Яблоновка.
На Покровском направлении остановлено 57 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Мирное, Елизаветовка и не только.
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 35 атак противника вблизи населенных пунктов Багатир, Константинополь, Отрадное, Комар, Веселое, Новоселка, Свободное Поле и Бурлацкое.
На Гуляйпольском направлении захватчики совершили шесть атак в районе Малиновки.
На Ореховском направлении враг провел пять атак в районе населенного пункта Степное и в сторону Новоданиловки и Новоандреевки.
Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Приднепровском направлении агрессор провел три тщетные попытки продвижения к позициям наших защитников.
На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 28 боевых столкновений различной интенсивности.
Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Потери России в войне
С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 999 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки потери врага составили еще 1120 солдат. Также Силы обороны поразили:
- 8 танков;
- 15 боевых бронированных машин;
- 34 артиллерийские системы и не только.
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