Продвижение "формулы мира" и не только. Кулеба дал поручение всем посольствам
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал поручение всем руководителям посольств активизировать работу по продвижению "формулы мира".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.
"Кулеба провел онлайн-совещание с руководителями всех зарубежных дипломатических учреждений Украины по воплощению "формулы мира" президента Владимира Зеленского и продвижению украинских нарративов в мире", - говорится в заявлении.
Глава МИД Украины поручил дипломатам активизировать работу как над укреплением позиций стран, которые уже участвуют в воплощении "формулы мира", так и над присоединением новых государств и международных организаций к этой работе.
Министр подчеркнул необходимость максимально активной дипломатической и информационной работы в иностранных столицах и штаб-квартирах для обеспечения высокого внимания в медиа и политической жизни к российской агрессии против Украины.
Что еще обсудили на встрече
Участники совещания обсудили приоритетные направления и методы информационной работы, обменялись опытом успешных медийных проектов в странах пребывания, поделились идеями дополнительного привлечения украинских общин и неправительственных организаций, иностранных журналистов, экспертов, художников, аналитических центров, бизнеса и лидеров мнений.
"В предыдущие два года мы достигли многих успехов в продвижении украинских нарративов за рубежом, которые побудили достижения важных дипломатических результатов. В январе 2024 года время дополнительно усилить информационную работу и максимально обеспечить приоритетность темы Украины в иностранных медиа и политике", - подчеркнул министр.
Фото: Кулеба дает поручения (mfa.gov.ua)
По словам Кулебы, если враг и скептики пытаются нарастить усилия, значит мы нарастим собственную работу вдвое.
Дипломатам необходимо быть столь же активными в 2024 году, как и 24 февраля 2022 года. Активная информационная работа позволит сохранить и усилить международную поддержку Украины.
Украинская "формула мира"
Впервые президент Украины Владимир Зеленский инициировал ее во время выступления на саммите G20. В частности, она предусматривает:
- радиационную и ядерную сохранность (выход РФ с местности ЗАЭС, отказ от ядерных опасностей);
- продовольственную безопасность (расширение зерновой инициативы);
- энергетическую сохранность;
- освобождение всех пленных и депортированных (освобождение по формуле "всех на всех");
- исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;
- вывод русских войск и прекращение боевых действий;
- справедливость;
- экоцид, потребность немедленной защиты природы;
- недопущение эскалации;
- фиксацию окончания войны.
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