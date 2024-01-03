Просування "формули миру" і не тільки. Кулеба дав доручення всім посольствам

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба дав доручення всім керівникам посольств активізувати роботу з просування "формули миру".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України .

"Кулеба провів онлайн-нараду з керівниками всіх закордонних дипломатичних установ України щодо втілення "формули миру" президента Володимира Зеленського та просування українських наративів у світі", - йдеться в заяві.

Глава МЗС України доручив дипломатам активізувати роботу як над зміцненням позицій країн, які вже беруть участь у втіленні "формули миру", так і над приєднанням нових держав і міжнародних організацій до цієї роботи.

Міністр наголосив на необхідності максимально активної дипломатичної та інформаційної роботи в іноземних столицях і штаб-квартирах для забезпечення високої уваги в медіа та політичному житті до російської агресії проти України.

Що ще обговорили на зустрічі

Учасники наради обговорили пріоритетні напрями та методи інформаційної роботи, обмінялися досвідом успішних медійних проєктів у країнах перебування, поділилися ідеями додаткового залучення українських громад та неурядових організацій, іноземних журналістів, експертів, митців, аналітичних центрів, бізнесу та лідерів думок.

"У попередні два роки ми досягли багатьох успіхів у просуванні українських наративів за кордоном, які спонукали досягнення важливих дипломатичних результатів. У січні 2024 року час додатково посилити інформаційну роботу та максимально забезпечити пріоритетність теми України в іноземних медіа та політиці", - наголосив міністр.

Фото: Кулеба дає доручення (mfa.gov.ua)

За словами Кулеби, якщо ворог і скептики намагаються наростити зусилля, значить ми наростимо власну роботу вдвічі.

Дипломатам необхідно бути настільки ж активними у 2024 році, як і 24 лютого 2022 року. Активна інформаційна робота дасть змогу зберегти та посилити міжнародну підтримку України.

Українська "формула миру"

Вперше президент України Володимир Зеленський ініціював її під час виступу на саміті G20. Зокрема, вона передбачає: