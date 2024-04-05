С просторным салоном и багажником: ТОП-5 вместительных кроссоверов до 30 тысяч долларов

Сегмент автомобилей-кроссоверов растет по всем направлениям, а вот сами кроссоверы часто оказываются слишком малы для повседневных нужд рядового домохозяйства. Мы отобрали пять более-менее вместительных машин, которые будут приемлемы для украинской семьи и при этом имеют относительно скромный ценник.

Когда мы говорим о вместительных кроссоверах, надо понимать, что понятие емкости кузова в этом классе автомобилей свое, отличное, например, от категорий емкости универсалов или минивэнов. Ведь массивные снаружи, изнутри внедорожники-кроссоверы обычно тесноваты: сказываются громоздкие арки больших колес, высокий пол багажника и недлинный задний свес. Однако герои нашего сегодняшнего обзора имеют немного запаса пространства под своей крышей.

Mazda СХ-5, от 1 119 000 грн

Как по нам, наиболее харизматичная машина в нашей подборке, и одна из самых типичных японских моделей вообще: совершенный дизайн, богато отделанный салон, самобытные силовые агрегаты. В этом году машина пережила плановое обновление. Внешне Mazda СХ-5 кажется большей, чем на самом деле, хотя и маленькой ее не назовешь (4,575 м). Опытные тест-пилоты хвалят "пятерку" за совершенные настройки ходовой и силового агрегата: на ходу машина близка к премиум-классу, ее динамика и управляемость сочетаются с плавностью хода и тишиной в салоне. Двигателей два и оба бензиновые "атмосферники", на 2,0 л (150 л.с) и 2,5 л (194 л.с.), трансмиссия – классический 6-ступенчатый "автомат". Есть полноприводная версия для более уверенного движения на скользких дорогах. Минимальный объем багажника 438 л, при сложенных задних сиденьях 1340 л.

Toyota RAV4, от 1 077 145 грн

Пожалуй, самый типичный представитель когорты "средних" кроссоверов – все качества "Тойоты" сбалансированы наилучшим образом, от цены до качества. RAV4 оказался самым большим по габаритам автомобилем в нашей подборке (4,6 м). Вариантов силовых агрегатов и комплектаций масса, есть машины с механикой, есть с автоматом (правда, это будет только вариатор CVT). Все RAV4 бензиновые, у них мотор или 2,0 л (173 л.с.), или 2,5 л (222 л.с.). Большинство комплектаций имеют гибридную силовую установку с возможностью проехать определенное расстояние в чисто электрическом режиме. Более того, как отдельная модель предлагается RAV4 в исполнении Plug-In Hybrid, который можно заряжать дома от розетки и затем проехать на нем до 75 км чисто на электропроводе. Объем багажника – 580 л, при сложенном заднем диване – 1690 л.

Opel Grandland, от 1 034 100 грн

Честь немецкого автопрома у нас защищает экспрессивный Grandland – самый крупный кроссовер марки. Однако по сравнению с сегодняшними коллегами он не так уж и велик (4,477 м). Смелый не только дизайн его экстерьера, но и оформление салона. Но для многих владельцев главным аргументом в пользу "немца" будет полная гамма силовых агрегатов. Которая включает и бензиновые, и дизельные моторы последних поколений. Все они наддувные: и бензиновый даунсайзинговый 1,2 л (130 л.с.), и старший его брат 1,6 л (165 л.с.), и дизельный 1,5 л (130 л.с.). Между прочим, двигатели экономичны, а по происхождению французские, таковы последствия участия бренда в концерне Stellantis. Трансмиссии 4х4 нет, но есть комплектация с полноценным гидромеханическим "автоматом" (кстати, японским). Объем багажника – 514 л в походном состоянии и 1652 л при сложенных задних сиденьях.

MG One, от 900 059 грн

По нашему мнению это наиболее выразительный с точки зрения стиля автомобиль, да еще славная история британского бренда добавляет своего шарма. И во внешности, и в интерьере MG One достаточно смелых и удачных решений. Автомобиль массивный (4,581 м), но рассматривая его в "среде обитания", воспринимаешь его как мускулистый, а не громоздкий. Силовой агрегат ему можно подобрать только один: турбированный 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 167 л. Благодаря коробке-вариатору он охотно ускоряет машину по всему диапазону скоростей: 0-100 км/ч за 8.8 с. Несмотря на такую прыть, на ходу автомобиль воспринимается как послушный и дружелюбный.

Skoda Kamiq, от 883 930 грн

Самая сдержанная – если не сказать классическая – модель в нашей подборке. А еще это самая дешевая машина в группе, что не удивительно, потому что она же и самая маленькая (длина 4,241 м). Чешская практичность, немецкое качество и хорошая слава среди украинских потребителей. Упрекнуть "Шкоду" можно разве что за ограниченность моторной линейки – в ней нет дизелей и нет классических атмосферных двигателей, одни турбированные моторы непосредственного впрыска. Тем не менее, Kamiq может похвастаться динамикой топовой версии 1.5 TSI – 8,0 с/100 км/ч. В доступности только автоматические трансмиссии: преселективная коробка-робот DSG. Полного привода "Камику" не предлагается. Объем багажника – 400 л при пятиместной конфигурации сидений и 1395 л при сложенном заднем диване.

Если коротко

В заключение стоит предупредить автомобилистов, ранее ездивших на машинах других классов: внедорожник-кроссовер не является самым практичным транспортом. Причин тому немало, и о них следует поговорить в отдельном материале. Но сейчас скажем, что если вам нужен автомобиль, который помимо сугубо семейных задач будет постоянно привлекаться к перевозкам объемных грузов, подумайте о другом типе авто. К примеру, большой универсал или легковой вариант коммерческого фургончика – так называемый высокий универсал. В этом классе есть варианты с достаточным клиренсом, энергоемкой подвеской и комфортабельным салоном.