Для города и путешествий: ТОП-5 больших универсалов с малым расходом топлива

Пока мировой автопром не открыл для потребителей минивэны, кузов универсал оставался в самом деле наиболее универсальным среди всех. Для многих украинских семей такие авто и сегодня являются лучшим выбором, тем более, если говорить об солидных вместительных и стильных универсалах большого D-класса.

Универсал длинный и стильный как седан, быстрый как хэтчбек и вместительный как компактвэн. А еще он не дороже их в содержании и так же прост в управлении, в том числе и при езде в большом городе. Благодаря доминирующему позитиву в потребительских качествах универсалы все еще держат позиции на европейском рынке – в отличие от других кузовов, которые уже уступают свое место соразмерным кроссоверам и венам всех калибров.

Словом, неудивительно, что предложение крупных универсалов на вторичном рынке в Украине практически не ограничено. И при этом большинство лотов – молодые по годам машины, пригнанные из Европы. И хотя относительно остаточного ресурса у них не все однозначно, внешне большинство выглядят вполне свежими. Все хорошо и с выбором моделей – есть машины на разный кошелек и на разный художественный вкус. В нашем обзоре мы собрали модели, которые в моторной линейке обязательно имеют современные экономичные агрегаты – в первую очередь это дизели с электронным управлением впрыском топлива типа Common Rail.

Volkswagen Passat B8 (с 2014 г.)

Одна из самых популярных машин не только в своем классе, но и в Украине в целом. Действительно достойный автомобиль, который между прочим дает поклоннику бренда широкий выбор – двигателей, трансмиссий и комплектаций. Впечатляют экономичностью и бензиновые двигатели типа TSI объемом 1,4 л, 1,8 л и 2,0 л, и дизельные – 1,6 л и 2,0 л с настройками на разные мощности. Автоматические коробки передач – преселективные работы типа DSG, "мокрые" и "сухие", но версий с "механикой" тоже достаточно. На рынке много машин в хорошем состоянии. Наконец, извините, но должны напомнить – все универсалы Passat B8 в Украине – либо купленные в Украине, либо пригнанные из Европы, “американцев” с таким кузовом не было. Только в кузове универсал можно выбрать полноприводную версию Passat Alltrack с увеличенным на 28 мм клиренсом и особой отделкой кузова. Минусы типичны для современных "Фольксвагенов" – недолговечные и безальтернативные "автоматы" DSG, относительно недолговечные и так же безальтернативные бензиновые моторы TSI, плюс дорогие в ремонте дизели. Машины, пригнанные из Европы, в большинстве своем имеют большие пробеги, хотя на одометре это не всегда отражено.

Opel Insignia Sports Tourer II (2017 – 2022 гг.)

Стильный и добротный автомобиль, который в Украине незаслуженно прозябает в тени своего более известного соотечественника. “Инсигния” второго поколения представлена довольно широко благодаря европейским машинам. Гамма двигателей богата, от 122-сильного 1,5-литрового 3-цилиндрового дизелька (на который в Украине мало кто поведется) до 260-сильного бензинового 2,0-литрового агрегата. Есть полноприводная версия с топовыми двигателями и “умным” распределением крутящего момента между задними колесами. 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия распространена не меньше, чем механика, и на этот агрегат, кстати, особых нареканий нет.

Renault Talisman (2015 – 2022 гг.)

Большой и красивый автомобиль (между прочим он больше Passat’а!), при конструировании "заточенный" французами на комфортное движение. Модель выпускалась в одном поколении, ее хвалят за мягкую и недешевую отделку интерьера, в котором благодаря хорошей шумоизоляции царит тишина. Необычная для данного класса вещь – так называемое полноуправляемое шасси, то есть все четыре колеса, которые при маневрировании слушаются руля. Под капотом "Талисмана" можно найти как бензиновые, так и дизельные моторы, в том числе очень экономичные. Причем, к сожалению, единственная атмосферная "бензинка" ставилась только на комплектацию для корейского рынка (если вам попадется такая машина с шильдиком Samsung – наши поздравления). "Автоматы" - преселективные работы EDC с двумя сцеплениями, но "механики" тоже достаточно. В принципе, модель официально продавалась в Украине, но продолжалось это недолго и продано их было немного, поэтому предложение на "вторичке" в основном "европейское".

Peugeot 508 SW (2011 – 2018 гг.)

Самый старый автомобиль в нашей подборке – потому что мы предлагаем рассмотреть его первое поколение. Только в кузове универсал можно встретить интересную кроссоверную версию 508-го – Peugeot 508 RXH с полным приводом, "лифтованной" подвеской и "внедорожным" обвесом. Кстати, эта модификация также была представлена и в гибридном варианте. Бензиновых моторов фактически два – достаточно сложный 1,6-литровый с надувом и без, всего с тремя вариантами мощности. Зато дизелей была целая коллекция – больше десятка. Автоматические трансмиссии были как классические гидромеханические, так и роботизированные, в зависимости от типа двигателя и лет выпуска. Несмотря на то, что модель мало известна в Украине, предложение на рынке немалое.

Skoda Superb III (с 2015 г.)

Это поколение до сих пор считается актуальным, хотя еще в прошлом году была презентована следующая, IV генерация этой модели – и это, к слову, может стать поводом для дополнительной скидки при торгах за понравившийся экземпляр. Начинка в “Шкодах” традиционно от Volkswagen, но нельзя считать Superb III перелицованным “Пассатом”, ведь это полностью самостоятельное авто с собственным кузовом и особой харизмой. Можно поискать полноприводную версию "Сьюперба", дорогую и мощную (268 л.с.). Из неприятного: все бензиновые моторы – надувные непосредственного впрыска типа TSI, а все "автоматы" – не очень уважаемые у нас преселективные работы DSG. Отрадно, что есть много экономичных, надежных и живучих дизелей, и практически все они поставлялись также и с механикой. Собственно, если вас не пугает дорогостоящий ремонт "работа" с его двумя сцеплениями, DSG тоже "можно брать" - их реноме после доработок последнего десятилетия значительно улучшилось.

Если коротко

Универсал D-класса – вероятно, самый рациональный автомобиль для семьи с малышами в "штатном составе". В нем не будет пустого пафоса модного кроссовера, аскетизма хэтчбека или акцентированной суперпрактичности компактвэна – деньги будут заплачены за то, что у универсалов есть на самом деле: емкость, комфорт, презентабельность и доступность содержания.