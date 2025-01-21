Простого решения войны РФ против Украины не существует, - министр обороны Италии

Простого решения войны России против Украины не существует. Поэтому необходимо продолжать оказывать помощь Киеву, чтобы создать необходимые условия для прекращения огня.

Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто во время слушаний в Сенате относительно продолжения военной помощи Украине, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Крозетто подчеркнул необходимость продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы создать необходимые условия для прекращения огня. "Простого или немедленного решения не появилось. Наблюдается значительное увеличение количества российских атак, которые неизбирательно поражают военные и гражданские цели в Украине", - отметил глава Минобороны Италии. По его словам, итальянское правительство думает о том, "чтобы продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы, наконец, создать условия для прекращения огня и открыть необходимую дипломатическую дискуссию для достижения прочного мира".