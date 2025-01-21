Простого вирішення війни РФ проти України не існує, - міністр оборони Італії

Простого вирішення війни Росії проти України не існує. Тому необхідно продовжувати надавати допомогу Києву, щоб створити необхідні умови для припинення вогню.

Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто під час слухань у Сенаті щодо продовження військової допомоги Україні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Крозетто наголосив на необхідності продовжувати надавати підтримку Україні, щоб створити необхідні умови для припинення вогню. "Простого або негайного рішення не з'явилося. Спостерігається значне збільшення кількості російських атак, які невибірково вражають військові та цивільні цілі в Україні", - зазначив глава Міноборони Італії. За його словами, італійський уряд думає про те, "щоб продовжувати надавати підтримку Україні, щоб, нарешті, створити умови для припинення вогню і відкрити необхідну дипломатичну дискусію для досягнення тривалого миру".