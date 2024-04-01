"Просто сидеть и ждать не получится". У Зеленского обратились к союзникам с важным заявлением

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обратились к союзникам Украины с важным заявлением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.
"Без иллюзий. Позиционной войны нет (продвижения нет, но интенсивность боев крайне высока), признаков "заморозки" нет. РФ не решила своих основных задач (среди которых уничтожение суверенного государства, захват и юридическое закрепление чужих территорий, фильтрация/депортация и уничтожение больших групп нелояльного населения) и поэтому продолжает эскалацию", - заявил он.
Подоляк подчеркнул, что Россия бросает на войну все свои ресурсы, а война такого рода имеет только военное решение.
"Поэтому еще раз: давайте без иллюзий, просто сидеть и ждать не получится, все равно придется резко наращивать военное производство и насыщать Украину паритетным количеством оружия. Чем быстрее, тем эффективнее и тем лучше будет выглядеть ситуация", - заявил он.
Лидер немецкой парламентской группы СДПГ Рольф Мютцених во время дебатов в Бундестаге заявил о необходимости заморозить войну в Украине.
Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что замораживание войны приведет только к возобновлению в больших масштабах.
При этом премьер Британии Риши Сунак выступал против резкого прекращения боевых действий, поскольку это не будет справедливым и крепким миром для Украины.
Кроме того, лидер немецкой Партии зеленых Омид Нурипур резко ответил на предложение "заморозить" войну в Украине.
При этом Генинспектор Бундесвера предостерег от замораживания войны в Украине.
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