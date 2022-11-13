ua ru
Вс, 13 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Там просто ад. Зеленский поблагодарил воинов, которые держат рубежи обороны в Донецкой области

Новина українською →
Воскресенье 13 ноября 2022 02:45
Там просто ад. Зеленский поблагодарил воинов, которые держат рубежи обороны в Донецкой области Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

В Донецкой области каждый день продолжаются жесточайшие бои. Украинские воины дают мощный отпор российским захватчикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"Там просто ад. Но наши подразделения защищаются храбро, выдерживают страшное давление оккупантов, сохраняют наши рубежи обороны", - отметил глава государства.

Зеленский объяснил, что это очень важно, ведь благодаря крепкой обороне в Донецкой области мы можем проводить наступательные операции на другимх направлениях.

"Я благодарю всех наших воинов, кто защищает Украину в этих особо жестких боях. Павловка, Марьинка, Первомайское, Авдеевка", - добавил президент.

Напомним, Зеленский указал, что в последние дни украинские военные установили контроль в более чем 60 населенных пунктах Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины
NEWS
Аварийное отключение. В Киеве и 8 областях будут экстренно выключать свет: список
Аварийное отключение. В Киеве и 8 областях будут экстренно выключать свет: список
DAILY
ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше
Юлия Акимовакорреспондент ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше