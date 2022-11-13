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Там просто пекло. Зеленський подякував воїнам, які тримають рубежі оборони у Донецькій області

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Неділя 13 листопада 2022 02:45
Там просто пекло. Зеленський подякував воїнам, які тримають рубежі оборони у Донецькій області Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

У Донецькій області кожного дня тривають надзвичайно жорстокі бої. Українські воїни дають потужну відсіч російським загарбникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"Там просто пекло. Але наші підрозділи захищаються хоробро, витримують страшний тиск окупантів, зберігають наші рубежі оборони", - зазначив глава держави.

Зеленський пояснив, що це дуже важливо, адже завдяки міцній обороні у Донецькій області, ми можемо проводити наступальні операції на інших напрямках.

"Я дякую всім нашим воїнам, хто боронить Україну в цих особливо жорстких боях. Павлівка, Мар’їнка, Первомайське, Авдіївка", - додав президент.

Нагадаємо, Зеленський вказав, що останніми днями українські військові встановили контроль у понад 60 населених пунктах Херсонської області.

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