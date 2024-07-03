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"Просто и примитивно". У Зеленского отреагировали на предложение Орбана по прекращению огня

Фото: советник Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Советник Офиса президента Михаил Подоляк назвал предложение о прекращении огня в Украине премьера Венгрии Виктора Орбана примитивным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Крайне интересные предложения: Украина должна немедленно и в одностороннем порядке прекратить огонь (сарказм). Особенно, конечно же, прекратить удары дальнобойными средствами поражения и особенно по оккупированной территории и границе РФ. Россия же может продолжать наносить удары", - заявил он.

Подоляк напомнил, что о продолжении атак неоднократно заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, настаивая, что даже в случае начала переговорного процесса никто не остановит удары по территории Украины.

"Что это все означает? Проще простого. Россия буквально выпрашивает через странных посредников возвращение неформального решения о запрете... для Украины на оборонительные удары. Чтобы в тишине продолжать подтягивать ресурсы в приграничье, готовить новые масштабные атаки, не терять средства ПВО и технику... Просто и примитивно. Еще проще и примитивнее", - заявил он. 

При этом Подоляк задался вопросом относительно серьезности этих предложений. 

"Вопрос риторический: как понимать людей, которые участвуют в кампании по принуждению страны, на которую напали, к одностороннему прекращению огня... А главное: неужели эти предложения делаются всерьез и неужели они приведут к окончанию войны?", - добавил он. 

Предложение Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Киев предложил президенту Владимиру Зеленскому подумать о прекращении огня перед мирными переговорами.

Позже в Офисе президента заявили, что Венгрия не стала первой страной, предлагающей Украине прекратить огонь. Однако у Киева есть свой план, как достичь мира.

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