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Во Франции или Польше может пройти "информационный Рамштайн": что будут обсуждать

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Франция, Воскресенье 15 января 2023 01:31
Во Франции или Польше может пройти "информационный Рамштайн": что будут обсуждать Фото: министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Малиновский

Украина готовится к проведению "информационного Рамштайна", на котором займутся влиянием российских медиа. Встреча состоится в Париже или Варшаве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко в интервью "Укринформу".

По его словам, инициативу по проведению такой встречи выразил президент Франции Эммануэль Макрон. В случае, если ее провести в Париже не удастся, рассматривается вариант Варшавы.

"Из новых идей - указанная криминализация статей против российских пропагандистов, работа с хайтек-компаниями: с социальными сетями и ОТТ-платформами. Также это работа по распространению санкций не только в странах ЕС, но и во всем мире. В частности, в странах так называемого "глобального Юга", где до сих пор большое присутствие российских медиа. Кроме того, это координация действий по меньшей мере ЕС для противодействия нарративам российским нарративам и их распространению", - рассказал Ткаченко о целях встречи.

Напомним, что в Германии на следующей неделе состоится заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" при участии около 50 государств.

Детальнее о новой встрече в формате "Рамштайн" и чего от нее ожидать - в материале РБК-Украина.

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