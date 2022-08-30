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"Просто" бізнес. ФІФА продала права на показ ЧС-2022 трьом телеканалам Росії

Фото: Президент ФІФА Джанні Інфантіно з Володимиром Путіним (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Повномасштабна агресія РФ проти України не зупинила Міжнародну федерацію футболу (ФІФА) від тісної співпраці з країною-агресором. Організація вже отримала 75% вартості контракту на телепоказ матчів чемпіонату світу-2022 на території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РБК.

Трійка російських каналів придбала телеправа на Мундіаль за 39 млн доларів (кожен по 13 млн). Ще 1 мільйон "зелених" отримав посередник угоди.

Чемпіонат світу в Катарі збираються показувати ВГТРК, "Первый" і "Матч ТВ". Вони вже сплатили 75% вартості контракту за право транслювати матчі планетарного форуму. Агентом при оформленні угоди стала компанія "Телеспорт", яку торік збирався придбати російський "Сбербанк".

ЧС-2022 розпочнеться 20 листопада матчем Катар – Еквадор. Збірна Росії була дискваліфікована з плей-офф кваліфікації до Мундіалю після того, як грати проти неї у час війни з Україною відмовилися збірні Польщі, Швеції та Чехії.

Водночас ФІФА не виключила Російський футбольний союз із лав організації. Натомість навесні Міжнародна федерація футболу зробила російську п'ятою офіційною мовою спілкування.

Нагадаємо, що старт ЧС-2022 перенесли на 20 листопада для збереження багаторічної традиції планетарних форумів.

До слова, раніше ФІФА анонсувала використання системи напівавтоматичного визначення офсайдів на ЧС-2022.

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