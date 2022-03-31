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ФІФА замість дискваліфікації Росії зробила російську однією з мов організації

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Доха, Четвер 31 березня 2022 14:59
ФІФА замість дискваліфікації Росії зробила російську однією з мов організації Фото: Джанні Інфантіно та Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міжнародна федерація футболу вирішила, що російське воєнне вторгнення до України є слушним моментом для надання російській мові статусу офіційної в організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФІФА.

Російська стала однієї з офіційних мов ФІФА. Таке рішення ухвалили на 72-му конгресі організації, який приймає катарська Доха.

Донедавна статут Міжнародної федерації футболу передбачав використання чотирьох офіційних мов – англійської, іспанської, німецької та французької. ФІФА веде документацію цими мовами, а також підтримує діалог із національними асоціаціями.

28 лютого УЄФА та ФІФА дискваліфікували російські збірні та клуби зі всіх змагань під своєю егідою. Збірна Росії втратила місце в плей-офф кваліфікації до ЧС-2022, а тамтешні клуби достроково вилетіли з єврокубків.

Попри очікування, на конгресі ФІФА повне відсторонення Російського футбольного союзу чи виключення росіян з організації не розглядають. Натомість організація вигнала зі своїх лав федерації Зімбабве, Кенії та Пакистану.

Нагадаємо, що збірні Португалії та Польщі здобули місця на чемпіонаті світу-2022.

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