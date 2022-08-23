Україна не буде стабілізувати фронт, щоб "заспокоїти" Росію, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію президента Володимира Зеленського за підсумками саміту Кримської платформи.

Зокрема, він прокоментував можливість завершення війни проти Росії до зими.

"Мій головний посил, ми розуміли натяки і сигнали, що потрібно перейти до режиму припинення вогню і почати говорити з Російської Федерації. У тому місці, де ми знаходимося, ми до режиму припинення вогню не готові. Ми пояснили, що Мінська-3 не буде, або Мінська-5, або Мінська-7. Ми в ці ігри грати не будемо, ми так втратили частину наших територій", - зазначив Зеленський.

За його словами, якщо зараз зупинитися, що Україна залишиться без Півдня і кілька років не матиме виходу до моря, а російські війська розгорнуться і підуть на Миколаїв і Одесу.

"А потім ще раз захочуть повернутися в нашу столицю. Тому стабілізувати ситуацію там, де зараз знаходяться війська, щоб лише якось заспокоїти Російську Федерацію, цим займатися наша держава не буде. Тому до зими ми хочемо багато чого", - додав президент.