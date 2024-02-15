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SpaceX запустил к Луне межпланетную станцию Nova-C

Четверг 15 февраля 2024 09:10
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SpaceX запустил к Луне межпланетную станцию Nova-C Фото: SpaceX запустил к Луне межпланетную станцию Nova-C (twitter.com/SpaceX)
Автор: Валерия Полищук

Зонд Odysseus компании Intuitive Machines поднялся на борту ракеты SpaceX Falcon 9. Он попытается совершить первую успешную посадку на Луну американского космического аппарата с момента завершения программы "Аполлон" более 50 лет назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Science et Vie.

Космический зонд Odysseus компании Intuitive Machines сегодня утром поднялся в воздух и направился к Луне. Ракета Falcon 9 поднялась в воздух из Космического центра имени Кеннеди во Флориде в 8:05 утра по киевскому времени.

Это был 18-й полет для этой ракеты-носителя, которая вернулась на посадку в зону 1 на космодроме на мысе Канаверал в 8:13.

Космический аппарат Odysseus переходит на окололунную орбиту, чтобы начать путешествие к Луне. Посадка на Луну запланирована на 22 февраля.

В случае успеха Nova-C (IM-1) станет первой американской миссией, успешно вернувшейся на Луну после завершения программы "Аполлон" в 1972 году.

Ранее сообщалось, что американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с двумя разведывательными спутниками Министерства обороны Германии. В рамках миссии SARah-2 были отправлены два разведывательных спутника с синтезированной апертурой для немецких военных.

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