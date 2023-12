SpaceX запустила ракету с двумя военными спутниками Германии

Ракета Falcon 9 вывела спутник SARah-2 на низкую околоземную орбиту (НОО) с калифорнийской базы космических сил Ванденберг. Первоначально полет был запланирован на субботу, 23 декабря, но был перенесен на день, чтобы провести дополнительные предполетные проверки.

В рамках миссии SARah-2 были отправлены два разведывательных спутника с синтезированной апертурой для немецких военных.

"Спутники продолжат процесс замены устаревшей группировки SAR-Lupe", - говорится в описании миссии.

По данным SpaceX, SARah-2 стал восьмым запуском первой ступени Falcon 9. Ракета-носитель также приземлилась в восьмой раз, приземлившись в Ванденберге примерно через восемь минут после старта.

Falcon 9’s first stage has landed on Landing Zone 4 pic.twitter.com/IqF6yq2KVW