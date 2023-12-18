Прослушка в кабинете Залужного. Что об этом известно и реагирует сам главком

В кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного вчера нашли прослушку. Этот факт уже официально подтвердили в ведомстве и сам главком, который отметил, что элементы прослушивания нашли не только у него, а также добавил, что следствие установит причастных.

При подготовке материала использовались данные из собственных источников, эксклюзивный комментарий главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Facebook-страница Генштаба ВСУ и пресс-служба СБУ.

РБК-Украина ниже собрало все, что известно о прослушке Залужного и как на это отреагировал сам главнокомандующий.

Прослушку нашли в кабинете

Первоочередно о прослушке в кабинете главкома стало известно РБК-Украина из источников в военных кругах.

По словам источников, обнаруженные устройства считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет идентифицировать установщика.

"Эти устройства были обнаружены сегодня (новость опубликована 17 декабря - ред.) при подготовке помещения к работе", - добавил собеседник издания.

СБУ возбудила уголовное дело

Впоследствии Служба безопасности Украины сообщила, что открыла уголовное производство по данному факту.

Производство открыто по статье 359 ч. 2 (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) УКУ.

По версии СБУ, технику обнаружили не непосредственно в кабинете Валерия Залужного, а в одном из помещений, которое в будущем могло использоваться им для работы. Предварительно обнаруженное устройство было в нерабочем состоянии.

"Любых средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не обнаружено. Данное техническое устройство будет передано на экспертизу", - говорится в сообщении.

Генштаб подтвердил информацию

Сегодня же появилась официальная реакция Генштаба ВСУ.

"Вчера во время плановой проверки помещений в одном из мест дислокации были обнаружены элементы оборудования для снятия информации", - сообщило на Facebook-странице ведомство.

Там рассказали, что прослушка была найдена не только в кабинете Залужного.

"Устройства для прослушивания были установлены в кабинетах, предназначенных для работы главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и работников Аппарата обеспечения его деятельности ", - отметили в Генштабе.

В ведомстве добавили, что с целью установления обстоятельств указанного события, его последствий и лиц к нему причастных, уведомлена Служба безопасности Украины.

Как реагирует Залужный

Сам главнокомандующий ВСУ сегодня впервые отреагировал на новость о прослушке. В комментарии РБК-Украина он подтвердил, что ее обнаружили не только в его кабинете.

Залужный рассказал изданию, этот кабинет не был постоянным его местонахождением и вообще само помещение давно не использовалось. Ведь у него есть несколько мест работы.

"Скажу вам так: это то помещение, которое я должен использовать сегодня. В нем вчера в ходе проверки нашли (прослушку - ред.)", - сказал главнокомандующий.

На вопрос, может ли это означать, что в самом Генштабе кто-то мог совершить подобное, он сказал: "Нет, с ушами уже давно не работаем".

Сам Залужный расценивает этот инцидент как войну и отметил, что все выяснит следствие.

Кроме того, он добавил, что должен был начать работу в этом кабинете уже сегодня в 07:00 утра, а на вопрос, могла ли там озвучиваться информация, составляющая государственную тайну, он сказал следующее:

"Это помещение ранее использовалось. Но перерыв был достаточно существенным. Поэтому это просто уже под мою встречу, видимо, готовились".

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