Генштаб отреагировал на найденную прослушку в кабинете Залужного

В Генеральном штабе ВСУ отреагировали на информацию о найденной в прослушке в кабинете главнокомандующего Валерия Залужного 17 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.

В Генштабе подтвердили, что вчера во время плановой проверки помещений в одном из мест дислокации были обнаружены элементы оборудования для снятия информации.

Прослушивающие устройства были установлены в кабинетах, предназначенных для работы главнокомандующего Вооруженными силами Украины и работников Аппарата обеспечения его деятельности.

"С целью установления обстоятельств указанного события, его последствий и лиц к нему причастных, уведомлена Служба безопасности Украины", - заявили в Генштабе.

Прослушка Залужного

Напомним, ранее источник РБК-Украина в военных кругах сообщил, что в кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного сегодня нашли прослушку.

Сообщалось, что обнаруженные устройства считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет идентифицировать установщика.

Саму же прослушку обнаружили вчера при подготовке помещения к работе.

Служба безопасности Украины уже открыла уголовное производство по статье 359 ч.2 (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) УКУ.

Сегодня Залужный впервые отреагировал на новость о прослушке . Он подтвердил информацию и добавил, что прослушка была найдена не только у него.