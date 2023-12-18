Прослушка в кабінеті Залужного. Що про це відомо і реагує сам головком

У кабінеті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного вчора знайшли прослушку. Цей факт вже офіційно підтвердили у відомстві та й сам головком, який зазначив, що елементи прослуховування знайшли не лише в нього, а також додав, що слідство встановить причетних.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: дані з власних джерел, ексклюзивний коментар головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Facebook-сторінка Генштабу ЗСУ та прес-служба СБУ.

РБК-Україна нижче зібрало все, що відомо про прослушку Залужного та як на це відреагував сам головнокомандувач.

Прослушку знайшли в кабінеті

Першочергово про прослушку в кабінеті головкома стало відомо РБК-Україна з джерел у військових колах.

За словами джерел, виявлені пристрої для зчитування інформації виготовлені з елементів невстановленого зразку, що не дозволяє ідентифікувати встановлювача.

"Ці пристрої були виявлені сьогодні (новина опублікована 17 грудня - ред.) при підготовці приміщення до роботи", - додав співрозмовник видання.

СБУ відкрила кримінальну справу

Згодом Служба безпеки України повідомила, що відкрила кримінальне провадження за цим фактом.

Провадження відкрито за статтею 359 ч. 2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) ККУ.

За версією СБУ, техніку виявили не безпосередньо в кабінеті Валерія Залужного, а в одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи. Попередньо, виявлений пристрій був у неробочому стані.

"Будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено. Даний технічний пристрій буде передано на експертизу", - йдеться у повідомленні.

Генштаб підтвердив інформацію

Сьогодні ж з'явилася офіційна реакція Генштабу ЗСУ.

"Вчора, під час планової перевірки приміщень, в одному з місць дислокації було виявлено елементи обладнання для зняття інформації", - повідомило на Facebook-сторінці відомство.

Там розповіли, що прослушка була знайдена не лише у кабінеті Залужного.

"Пристрої для прослуховування були встановлені у кабінетах, призначених для роботи головнокомандувача Збройних Сил України та працівників Апарату забезпечення його діяльності", - зауважили в Генштабі.

У відомстві додали, що з метою встановлення обставин вказаної події, її наслідків та осіб до неї причетних, повідомлено Службу безпеки України.

Як реагує Залужний

Сам головнокомандувач ЗСУ сьогодні вперше відреагував на новину про прослушку. В коментарі РБК-Україна він підтвердив, що її знайшли не лише в його кабінеті.

Залужний розповів виданню, цей кабінет не був постійним його місцезнаходженням і взагалі саме приміщення давно не використовувалося. Адже він має декілька місць роботи.

"Скажу вам так: це те приміщення, яке я мав використовувати сьогодні. В ньому вчора в ході перевірки знайшли (прослушку - ред.)", - сказав головнокомандувач.

На питання, чи може це означати, що в самому Генштабі хтось міг скоїти подібне він сказав: "Ні, з вухами вже давно не працюємо".

Сам Залужний розцінює цей інцидент "як війну" та зазначив, що все з'ясує слідство.

Крім того, він додав, що мав розпочати роботу в цьому кабінеті вже сьогодні о 07:00 ранку, а на питання, чи могла там озвучуватися інформація, що становить державну таємницю, то він сказав наступне:

"Це приміщення і раніше використовувалося. Але перерва була досить суттєвою. Тому це просто вже під мою зустріч, мабуть, готувалися".

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