Оккупанты подготовили план эвакуации из Запорожской области, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

К тому же, как сообщает ЦНС, оккупанты распространяют указания по уничтожению документов и техники.

По данным подполья, во временно захваченных районах Запорожской области оккупационные "администрации" подготовили планы эвакуации работников и их семей.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что на оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики готовятся к обороне, а также эвакуации населения, которая, в частности, в Энергодаре планируется примерно 5 мая.

Ранее мы писали, что россияне начали массово отбирать легкомоторные суда на оккупированной части Запорожской области. Вероятно, именно на них решили бежать с захваченных территорий.

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