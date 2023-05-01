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Оккупанты подготовили план эвакуации из Запорожской области, - ЦНС

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Запорожская область, Понедельник 01 мая 2023 16:20
Оккупанты подготовили план эвакуации из Запорожской области, - ЦНС Фото: оккупанты подготовили план эвакуации из Запорожской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россияне готовятся к возможной будущей эвакуации с временно оккупированных территорий Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным подполья, во временно захваченных районах Запорожской области оккупационные "администрации" подготовили планы эвакуации работников и их семей.

К тому же, как сообщает ЦНС, оккупанты распространяют указания по уничтожению документов и техники.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что на оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики готовятся к обороне, а также эвакуации населения, которая, в частности, в Энергодаре планируется примерно 5 мая.

Ранее мы писали, что россияне начали массово отбирать легкомоторные суда на оккупированной части Запорожской области. Вероятно, именно на них решили бежать с захваченных территорий.

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