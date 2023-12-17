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В Киеве вблизи "Демеевской" произошло проседание почвы: в КГГА рассказали о ситуации

Воскресенье 17 декабря 2023 17:10
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В Киеве вблизи "Демеевской" произошло проседание почвы: в КГГА рассказали о ситуации Иллюстративное фото (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве вблизи станции метро "Демеевская" произошло проседание почвы. Оно произошло еще до закрытия шести станций "синей" ветки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.

"Сразу за ним был установлен усиленный постоянный надзор и контроль. В общем критических изменений специалисты не зафиксировали. Сейчас состояние тоннеля между станциями метро "Демеевская"-"Лыбедская" стабилизировано и полностью контролируется", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что профильные специалисты проводят работы по обустройству усиливающих конструкций и локализации течей. Появление новых деформаций и трещин не наблюдается.

Фото: В Киеве вблизи "Демеевской" произошло проседание грунта (facebook.com/kyivmetro)

Ограничение движения на "синей" ветке метро

8 декабря движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" в Киеве было закрыто на время ремонта перегонного тоннеля. Ограничения продлятся в течение полугода.

Транспортный эксперт Александр Гречко для РБК-Украина уже оценил,как скажется частичное закрытие метро в Киеве.

Столичные власти рассказали, что из-за ремонта на "синей" ветке метро, будет курсировать наземный транспорт, что будет дублировать маршруты закрытых станций.

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Киев КГГА
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