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На Донбасі на КПВВ помер чоловік

Новини » Надзвичайні події     12.12.2019 - 15:06
На Донбасі на КПВВ помер чоловік
Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo.news)

Чоловік прямував у бік непідконтрольною уряду України територію.

У четвер, 12 грудня, на вході в контрольно-пропускному пункті в'їзду/виїзду (КПВВ) "Станиця Луганська" помер чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення благодійного фонду" Право на захист" в Facebook.

Як повідомляється, чоловік прямував у бік непідконтрольною уряду територію України. Його під навісом для очікування на вході в КПВВ з боку підконтрольної уряду України на території виявили медики. Смерть чоловіка настала 12 грудня близько 11:00.

Нагадаємо, 17 листопада на КПВВ "Станиця Луганська" помер чоловік. Йому було 77 років, він переходив КПВВ в бік тимчасово окупованої території Луганської області.

Крім того, 22 червня на Донбасі під час перетину контрольного пункту в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" помер чоловік. Чоловік 1949 року народження йшов з боку окупованої території Луганської області.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі у черзі на КПВВ помер чоловік. О 15:35 старший наряду блокпоста першого рубежу української сторони, отримавши інформацію щодо погіршення стану здоров'я громадянина 1936 року народження, терміново викликав автомобіль швидкої допомоги, близько 16:00 швидка допомога прибула до місця знаходження потерпілого, 16:05 медиками була констатована смерть, причиною якої став інфаркт.

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