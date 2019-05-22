Минулого року 70% дозволів на роботу у Польщі отримали українці

Протягом 2018 року найбільше дозволів на роботу іноземцям в Польщі було видано громадянам України - 70%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Зазначається, що у 2018 році в Польщі було видано майже 329 тисяч дозволів на роботу іноземцям, що на 40% більше, ніж в 2017 році та а майже уп’ятеро більше, ніж у 2015 році.

Порівняно із 2017 роком, збільшення числа виданих дозволів на роботу іноземцям відбулося майже у всіх воєводствах Польщі. Тільки у Сілезькому воєводстві число виданих дозволів зменшилося на 5,3%.

У 2018 році дозволи на роботу видали громадянам 125 країн та двом особам без громадянства. Найчастіше ці документи отримували громадяни України - 70%. Найбільше - 85% дозволів для українців - видали у Любуському воєводстві на заході Польщі.

Другою після громадян України групою, яка отримала найбільше дозволів на роботу для іноземців, були громадяни Непалу - 6,1% від загальної кількості.

Крім громадян України і Непалу в 2018 році великий відсоток дозволів отримали також громадяни Індії та Бангладеш - по 2,5%.

За статистикою, у 2018 році серед виданих дозволів на роботу абсолютна більшість - 77,2% - стосувалася чоловіків.

Раніше РБК-Україна писало, що за оцінками рекрутингового агентства Personnel Service, на сьогоднішній день українці працюють у кожній п'ятій польській компанії.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд оцінює кількість трудових мігрантів з України в 2-3 млн осіб.