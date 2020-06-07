Пройшли по самому краю: Малюська оцінив дії Кабміну під час карантину

Фото: Денис Малюська (minjust.gov.ua)

Малюська вважає, що рішення Кабміну були збалансовані, а метою уряду був захист людей, їхнього життя і здоров’я

Кабінет міністрів України пройшов по самому краю повноважень, коли вводив карантин через поширення коронавірусу. Однак рішення були збалансовані, тому що уряд застосовував ті самі підходи, які були застосовані у більшості країн Західної Європи.

Про це міністр юстиції Денис Малюська заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Так він прокоментував звернення Верховного Суду України до Конституційного Суду щодо конституційності карантинних заходів.

"Є багато дискусій з приводу того, чи була повністю дотримана легальна процедура запровадження карантину, чи ні. Коротка відповідь: врешті-решт оцінку надасть суд... Ми вважаємо, що будь-яких серйозних порушень не було під час ухвалення будь-яких постанов Кабміну, які стосувалися карантину", - сказав Малюська.

За словами міністра, уряд вибрав ризикову тактику на межі законності.

"Можна точно сказати, що ми пройшли по самому краю повноважень. Далі вже точно була би незаконність. Ризикова тактика. Жодного запасу ми собі не залишали, "не дули на холодне", - зазначив він.

Малюська вважає, що рішення Кабміну були збалансовані, а метою уряду був захист людей, їхнього життя і здоров’я. За його словами, збалансованість таких заходів, оцінює, наприклад, Європейський суд з прав людини.

"Там дійсно оцінюється, наскільки збалансованим був підхід регулятора, що права обмежили, але чи це було співмірно тим небезпекам, задля уникнення чи зменшення яких були такі обмеження прав людини. На нашу думку, збалансованість у нас дотримана, тому що ми в принципі застосовували ті самі підходи, які були застосовані у більшості країн Західної Європи. Тому ми почуваємося досить впевнено", - сказав він.

"Давайте подивимося на суть акта. Навіть, якщо, припустимо, було якесь порушення процедури, порушення Конституції, мета була захистити людей, їхнє життя і здоров’я. І це за великим рахунком вдалося, якщо ми подивимося на цифри захворюваності і смертності в Україні і в країнах, які зреагували дещо пізніше", - додав Малюська зазначив, що допускає будь-яке рішення суду.

Водночас міністр не бачить "особливо складних наслідків", з юридичної точки зору чи з точки зору відшкодування шкоди внаслідок оцінки дій Кабміну під час карантину.

"В нас є прекрасна юридична позиція - захищати від будь-яких позовів державу і державний бюджет. Я не думаю, що будуть якісь істотні виплати держави у зв’язку з карантином. А навіть якщо вони й будуть, незначні, то все одно це виправдано", - сказав він.

Нагадаємо, карантин в Україні через коронавірус діє з 12 березня. З 11 травня в Україні почалося його пом'якшення. 20 травня Кабмін продовжив обмеження до 22 червня, але ввів так званий адаптивний карантин, коли місцеві органи влади отримали право послаблювати карантинні заходи в разі поліпшення епідемічної ситуації.

Як відомо, 29 травня Верховний суд ухвалив рішення про звернення до КСУ щодо карантинних обмежень та зменшення зарплат суддів.

Постанова Верховного суду, якою оскаржується введені Кабінетом міністрів карантинні обмеження надійшла до КСУ 4 червня.

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Автор: Надія Собенко