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За минулі 5 років було засуджено майже 10 тисяч військових

Новини » Суспільство     20.12.2019 - 11:01
За минулі 5 років було засуджено майже 10 тисяч військових
Фото: Віктор Чумак (РБК-Україна)

До позбавлення волі було засуджено понад 350 учасників війни на Донбасі

Впродовж 5 років в Україні було засуджено майже 10 тисяч військовослужбовців, серед них учасники бойових дій на Донбасі. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів головний військовий прокурор Віктор Чумак.

За його даними, загалом впродовж 5 років судові вироки було оголошено близько 9,7 тис. військовим. Майже 2 тисячі війскових було засуджено до позбавлення волі, зокрема, 359 учасників війни на Донбасі.

"За минулі 5 років було засуджено близько 9,7 тис. військовослужбовців. До реального позбавлення волі засуджено біля 1,7 тис. осіб, з яких лише 359 є учасниками АТО (ООС)", - розповів Чумак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що впродовж 2019 року Служба безпеки України припинила діяльність 17 агентів іноземних спецслужб. Зокрема, у співпраці з іноземними спецслужбами було викрито діючих та колишніх військовослужбовців Збройних сил.

Також РБК-Україна писало, що у січні цього року у Чернігівській області засудили до 4 років позбавлення волі військовослужбовця, який намагався незаконно заволодіти автомобілем. Військовий, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, погрожував власнику автомобіля ножем.

Крім того, у Львівській області військовослужбовця засудили до 5 років тюрми за викрадення зброї та боєприпасів.

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