У Чернігові до 4 років тюрми засудили військовослужбовця

Ілюстративне фото (gp.gov.ua)

Військовослужбовця засудили за розбійний напад

Апеляційний суд Чернігівської області залишив без змін вирок суду першої інстанції позбавлення волі строком на 4 роки військовослужбовця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу військової прокуратури Центрального регіону України.

Як зазначається, наприкінці 2015 року у Чернігові вказаний військовослужбовець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння та погрожуючи ножем, намагався заволодіти автомобілем марки "ГАЗ 3110", який належав громадянину України. Зловмисника затримали правоохоронці.



12 серпня 2016 вироком Деснянського районного суду м. Чернігова обвинуваченого засуджено за вчинення замаху на незаконне заволодіння транспортним засобом із застосуванням насильства за ч.2 ст.15, ч.3 ст.289 Кримінального кодексу України до покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки.



Однак обвинувачений свою вину не визнавав на жодному з етапів слідства та судового розгляду. Не погоджуючись з рішенням суду, захисник обвинуваченого подав апеляційну скаргу, яку частково задоволено ухвалою Апеляційного суду Чернігівської області від 31 березня 2017 року. Вирок суду було змінено, військовослужбовця на підставі ст. 75 КК України звільнено від реального відбуття покарання.



За касаційною скаргою військового прокурора Чернігівського гарнізону 06 вересня 2018 року Верховним судом вказане рішення суду апеляційної інстанції скасовано.



22 січня 2019 року при повторному апеляційному розгляді Апеляційний суд Чернігівської області прийняв до уваги обґрунтовану та переконливу позицію військових прокурорів та вирок суду першої інстанції залишив без змін, а апеляційну скаргу захисника - без задоволення.



Нагадаємо, у Львівській області військовослужбовця засудили до 5 років тюрми за викрадення зброї та боєприпасів.

РБК-Україна писало, що військова прокуратура Центрального регіону затримала двох контрактників ЗСУ, які служать у десантно-штурових військах Житомирського гарнізону, на спробі продати понад 4 кг вибухівки