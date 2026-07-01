СМИ узнали, когда Франция выберет нового президента

Инсайдеры выяснили, что первый тур состоится 18 апреля, а второй - 2 мая.

Что интересно, сначала Париж колебался между двумя альтернативами: провести выборы 11 и 25 апреля или же сместить их на неделю позже.

После длительных раздумий власти страны выбрали второй вариант.

"Такое узкое пространство для маневра объясняется ограничениями, установленными Конституцией Франции", - объясняет издание.

Также указано, что официальное утверждение дат первого и второго туров состоится уже сегодня, 1 июля. Решение примет правительство страны.

В этом вопросе Париж руководствуется Основным законом Франции 1958 года.

В нем указано, что президентские выборы должны пройти в период от двадцати до тридцати пяти дней до истечения срока полномочий действующего главы государства.

Кроме того, второй тур должен состояться до полуночи 14 мая 2027 года. Что интересно, именно в этот день завершится уже вторая пятилетняя каденция Эммануэля Макрона.

Действующий глава республики недавно признался, что он уйдет из большой политики.

Также он признал, что в должности президента допускал серьезные ошибки. Именно поэтому настроен их исправить, пока есть время. О каких ошибках идет речь - Макрон не уточнил.