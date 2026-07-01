СМИ узнали, когда Франция выберет нового президента

Весной 2027 года французы будут решать, кто возглавит страну после Эммануэля Макрона. Даты первого и второго туров уже известны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Инсайдеры выяснили, что первый тур состоится 18 апреля, а второй - 2 мая.
Что интересно, сначала Париж колебался между двумя альтернативами: провести выборы 11 и 25 апреля или же сместить их на неделю позже.
После длительных раздумий власти страны выбрали второй вариант.
"Такое узкое пространство для маневра объясняется ограничениями, установленными Конституцией Франции", - объясняет издание.
Также указано, что официальное утверждение дат первого и второго туров состоится уже сегодня, 1 июля. Решение примет правительство страны.
В этом вопросе Париж руководствуется Основным законом Франции 1958 года.
В нем указано, что президентские выборы должны пройти в период от двадцати до тридцати пяти дней до истечения срока полномочий действующего главы государства.
Кроме того, второй тур должен состояться до полуночи 14 мая 2027 года. Что интересно, именно в этот день завершится уже вторая пятилетняя каденция Эммануэля Макрона.
Действующий глава республики недавно признался, что он уйдет из большой политики.
Также он признал, что в должности президента допускал серьезные ошибки. Именно поэтому настроен их исправить, пока есть время. О каких ошибках идет речь - Макрон не уточнил.
Ранее РБК-Украина писало, что команды Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона активно обсуждают лицензию на производство ракет SCALP.
Также недавно президент Франции рассказал, как резко изменилась позиция Дональда Трампа относительно Украины.
Более того, Макрон признался, что глава Белого дома хотел согласиться на скандальные требования Путина на Аляске.