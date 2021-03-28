Через прорив трубопроводу без тепла залишилися 130 будинків у Києві
Через прорив магістрального трубопроводу на вулиці Рибальскій в Києві теплопостачання тимчасові призупинено для 133 будинків. Роботи з усунення аварії тривають.
Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства "Київтеплоенерго".
Як зазначили в прес-службі, прорив стався у неділю, 28 березня о 13:50 на вул. Рибальській, 13.
"Це пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 600 мм з витоком теплоносія на поверхню. Його одразу було оперативно локалізовано аварійною бригадою КП "Київтеплоенерго", - йдеться в повідомленні.
Аварійна бригада КП "Київтеплоенерго" працює над ліквідацією пошкодження трубопроводу. Наразі розпочато ремонтні роботи. На час їх проведення послуги теплопостачання тимчасові призупинені для 133 будинків.
За даними прес-служби, трубопровід, де сталося пошкодження, був прокладений у 1974 році.
Як повідомляло РБК-Україна, в Києві 13 січня стався прорив труби з гарячою водою біля ТРЦ Ocean Plaza. Прорвало тепломережу, в результаті чого сталося підмивання асфальту. Повідомлялося про 9 постраждалих.
Нагадаємо, 5 листопада стався прорив труби на перетині вулиць Саксаганського та Шота Руставелі. В результаті прориву стався провал покриття проїзної частини.