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Через прорив трубопроводу без тепла залишилися 130 будинків у Києві

Новость на русском → Київ, Неділя 28 березня 2021 16:00
Через прорив трубопроводу без тепла залишилися 130 будинків у Києві Фото: ремонтні роботи (facebook.com/as1581)
Автор: Олександр Білоус

Через прорив магістрального трубопроводу на вулиці Рибальскій в Києві теплопостачання тимчасові призупинено для 133 будинків. Роботи з усунення аварії тривають.

Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства "Київтеплоенерго".

Як зазначили в прес-службі, прорив стався у неділю, 28 березня о 13:50 на вул. Рибальській, 13.

"Це пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 600 мм з витоком теплоносія на поверхню. Його одразу було оперативно локалізовано аварійною бригадою КП "Київтеплоенерго", - йдеться в повідомленні.

Аварійна бригада КП "Київтеплоенерго" працює над ліквідацією пошкодження трубопроводу. Наразі розпочато ремонтні роботи. На час їх проведення послуги теплопостачання тимчасові призупинені для 133 будинків.

За даними прес-служби, трубопровід, де сталося пошкодження, був прокладений у 1974 році.

Як повідомляло РБК-Україна, в Києві 13 січня стався прорив труби з гарячою водою біля ТРЦ Ocean Plaza. Прорвало тепломережу, в результаті чого сталося підмивання асфальту. Повідомлялося про 9 постраждалих.

Нагадаємо, 5 листопада стався прорив труби на перетині вулиць Саксаганського та Шота Руставелі. В результаті прориву стався провал покриття проїзної частини.

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