Прорив труби на Шота Руставелі відремонтують до 8 листопада

Фото: місце прориву труби (facebook.com/sergey.ristenko)

"Київтеплоенерго" переключило споживачів на інші джерела теплопостачання

Роботи з відновлення тепломережі на перетині вулиць Саксаганського та Шота Руставелі мають завершитися до 8 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника голови Київської міськдержадміністрації Петра Пантелеєва.

За його словами, "Київтеплоенерго" переключило споживачів на інші джерела теплопостачання.

"Роботи дуже складні: теплові мережі у двох місцях перетинають електричні кабелі 110 тисяч вольт і зливова каналізація (колектор), лінії зв’язку, а також контактна лінія тролейбуса. Працівникам доводиться виконувати багато робіт вручну. Завершення робіт плануємо на 8 листопада", - повідомив Пантелеєв.

Пантелеєв зазначив, що перебоїв у подачі тепла в районі аварії не буде.

Фото: ремонтні роботи (facebook.com)

Нагадаємо, прорив труби стався 5 листопада близько 16:40 в центрі Києва. В результаті прориву стався провал покриття проїзної частини, з-за чого перекрили проїзд транспорту з вулиці Басейна на вулиці Еспланадна.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше комунальники здійснювали перепідключення найближчих будинків на інші магістралі, що дозволило уникнути перебоїв у водопостачанні. Також в "Київтеплоенерго" відзначали, що утворилися провали безпосередньо на автодорожньому полотні в двох місцях, розміром 3х3 м кожна. За словами Пантелєєва, проблеми виникли у зв'язку зі зношеністю трубопроводу.

Також повідомлялося, що із-за аварії трубопроводу у Києві змінили маршрути тролейбусів № 3, 9, 12, 14, 40, 40К і автобусів №69.