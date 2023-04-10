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В центре Киева произошел прорыв теплотрассы: образовалась "река" из кипятка (видео)

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Киев, Понедельник 10 апреля 2023 09:43
В центре Киева произошел прорыв теплотрассы: образовалась "река" из кипятка (видео) Фото: в центре Киева произошел прорыв теплотрассы (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 10 апреля, в Киеве на Дружбы Народов, скорее всего, произошел прорыв теплотрассы, из-за чего десятки литров кипятка вылились на оживленную дорогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dtp.kiev.ua.

"В Киеве на Дружбы Народов: бесплатно подана горячая вода к населению. Мы просим сохранять спокойствие и быть осторожными", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее в Киеве на Шулявке произошла авария на теплотрассе. В результате горячая вода затопила подземный пешеходный переход.

Напомним, что, например, в 2020 году в Киеве было много случаев прорыва труб с горячей водой. Один из самых громких инцидентов произошел в январе возле торгового центра Ocean Plaza.

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