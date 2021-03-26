Латвія назвала невійськові дії Росії незмінною загрозою для країни
Служба державної безпеки Латвії вважає головною незмінною загрозою конституційному ладу держави невійськові дії Росії. Мова йде про дії, спрямовані на підрив довіри до демократичних принципів і легітимності латвійської влади.
В документі йдеться про те, що особливу увагу латвійської спецслужби приділено тим зусиллям, які російська влада фокусує на молоді, намагаючись долучити її до "російського світу".
З цією ж метою Росія намагається залучати російськомовну молодь Латвії до навчання в російських вузах, додали в латвійській спецслужбі. Відбір кандидатів для сплаченого російською стороною навчання проходить під наглядом російських дипломатів, заявила розвідка.
СДБ прогнозує, що квоти на безкоштовне навчання в Росії незабаром збільшаться, оскільки саме студенти, на думку Кремля, є перспективними джерелами інформації та потенційними агентами впливу.
Нагадаємо, раніше президент Литви заявив, що його турбують плани Росії "проковтнути" Білорусь. Він допустив можливість запровадження нових санкцій.