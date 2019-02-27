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Порошенко призначив посла в Латвії

Новини » Політика    27.02.2019 - 19:30
Порошенко призначив посла в Латвії
Фото: Олександр Міщенко (mfa.gov.ua)

Олександр Міщенко призначений послом України в Латвії

Президент України Петро Порошенко призначив Олександра Міщенка послом України в Латвійській Республіці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента України №46/2019 від 27 лютого 2019 року, який оприлюднений на сайті глави держави.

"Призначити Міщенко Олександра Павловича надзвичайним і повноважним послом України в Латвійській Республіці", - йдеться в указі.

Зазначимо, що до цього дня Україну в Латвії представляла тимчасовий повірений у справах України в Латвії Аліса Подоляк.

Нагадаємо, Міністри закордонних справ Великобританії, України, Латвії, Естонії, Литви, Польщі, Швеції, Данії, Канади, Румунії та Чехії закликали не забувати про російської анексії Криму.

Додамо, що раніше глава міністерства закордонних справ Латвії Едгар Ринкевичс закликав Росію звільнити захоплених українських моряків в Азовському морі. Зокрема, він підтвердив рішучу підтримку України з боку Латвії щодо агресії Росії в Азовському морі і закликав РФ звільнити заарештованих українських моряків і кораблі, Росія повинна припинити блокування Керченської протоки.

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