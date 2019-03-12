Проросійська група "Сапфір" сфабрикувала 12 тис. фейків, - СБУ

Ілюстративне фото (pexels.com MOHI SYED)

Учасники групи розсилали провокативні листи українським військовим

Викрита Службою безпеки України (СБУ) група "Сапфір", яка керувалась спецслужбами РФ, сфабрикувала майже 12 тис. фейкових інформаційних матеріалів. Про це на брифінгу щодо викриття агентурної мережі ГУ Генштабу Збройних сил РФ розказав керівник військової контррозвідки СБУ Сергій Левченко, передає кореспондент РБК-Україна.

В ході брифінгу продемонстрували відривки телефонних перемовин учасників викритої злочинної групи.

"Представниками групи здійснювалося розсилка листів провокативного змісту українським військовим. Розвідка РФ ставила чіткі завдання по розсилці цих листів. За задумом, це повинно було призвести до погіршення морального стану військових. Щоденно розсилалось понад 400 таких повідомлень. Ми встановили акаунти, за допомогою яких поширювались фейкові матеріали, які дискредитують діючу владу", - розказав Левченко.

За його словами, група діяла через спеціально створені акаунти у соціальних мережах: ВКонтакте, Facebook, Mail.ru.

"Групою створено проросійські акаунти, всього їх було понад 70. Свої досягнення група "Сапфір" викладала у звітах. Участь групи значно активізувалася в контексті президентських виборів. Ними було сфабриковано майже 12 тисяч фейкових інформаційних матеріалів. В цій діяльності була задіяна військова розвідка РФ", - додав він.

Також Левченко повідомив, що за фактом діяльності групи "Сапфір" чотирьом особам було оголошено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

У членів угрупування "Сапфір " було проведено ряд обшуків , в ході яких вилучено зокрема і символіку Російської Федерації. У затриманих вилучили понад 20 пристроїв для зв'язку, інженерні захисні споруди, понад 27 карток українських та російських операторів.

Наразі діяльність угрупування локалізовано. Однак ватажок угрупування - Олександр Сазонов перебуває на окупованій території, тому не затриманий.

РБК-Україна писало, що СБУ викрила групу, керованої російськими спецслужбами, яка розповсюджувала фейкову інформацію у соціальних мережах для дискредитації вищого військового керівництва України.

Раніше у Києві Служба безпеки України викрила місцевого жителя, причетного до розповсюдження антиукраїнських матеріалів.