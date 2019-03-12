СБУ викрила керовану спецслужбами РФ групу на розповсюдженні фейків

Ілюстративне фото (oda.zt.gov.ua)

Фейки були спрямовані на дискредитацію вищого військового керівництва України

В СБУ розказали про викриття групи, керованої російськими спецслужбами, яка розповсюджувала фейкову інформацію у соціальних мережах для дискредитації вищого військового керівництва України. Про це на брифінгу щодо викриття агентурної мережі ГУ Генштабу Збройних сил РФ повідомив керівник військової контррозвідки СБУ Сергій Левченко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Левченка, діяльність групи була задокументована українською спецслужбою у місті Луганськ.

"Ми зафіксували зростання активності цієї групи напередодні виборів. Військової контррозвідкою ідентифіковано куратора цієї групи - підполковника Сазонова Олександра. Він раніше обіймав посаду у військовій розвідці РФ", - заявив Левченко.

Повідомляється, було встановлено, що до складу підрозділу "Сапфіра" входить 15 членів.

"Очолює підрозділ, за нашими даними, громадянка України, яка проживає у місті Луганську. Для координації роботи групи представники воєнної розвідки РФ використовували завербованого громадянина України, проживачого у місті Луганську. Для дискредитації вищого військового керівництва учасники групи у соцмережах розповсюджували фейкові матеріали", - розказав він.

Раніше співробітники Служби безпеки України (СБУ) під процесуальним керівництвом прокуратури викрили у Сумській області громадянина РФ на розповсюдженні антиукраїнських матеріалів на території регіону.

РБК-Україна писало, що у Києві Служба безпеки України викрила місцевого жителя, причетного до розповсюдження антиукраїнських матеріалів.