Будут прорывать минные поля. Украина получит бронемашины Wisent 1 MC

Как сообщает РБК-Украина , об этом объявили компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) и Pearson Engineering.

В сообщении сказано, что Wisent 1 MC - это бронированные машины поддержки Wisent 1, произведенные FFG, которые будут оснащены полноразмерным минным отвалом от Pearson Engineering.

Такую технику для Украины уже заказало правительство Германии в рамках военной помощи. Поставки планируют завершить до конца 2023 года. При этом количество бронемашин, которые получит наша страна, не разглашается, но на сайте правительства ФРГ в списке будущей помощи Украине указывается "42 танка для разминирования".

Отметим, что БМП Wisent 1 обладает модифицированным корпусом танка Leopard 1. Она также оснащена высокой баллистической защитой и защитой от мин, что обеспечивает максимально возможную безопасность экипажу.