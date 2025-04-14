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Прорыв к Волчанску сорван: ВСУ уничтожили бронегруппу РФ, продолжается зачистка

Понедельник 14 апреля 2025 17:34
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Прорыв к Волчанску сорван: ВСУ уничтожили бронегруппу РФ, продолжается зачистка Иллюстративное фото: ВСУ уничтожили бронегруппу РФ возле Волчанска (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российские войска в очередной раз пытались продвинуться в районе Волчанска. Враг применил три бронемашины и восемь единиц мототехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

"На Харьковском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Волчанска. С целью доставки своих штурмовых групп и прорыва обороны наших подразделений в сторону Вознесеновки и Волчанских Хуторов враг применил три бронемашины и восемь единиц мототехники", - сообщили военные.

Отмечается, что под огневым прикрытием враг пытался высадить десант. В результате нашего огневого воздействия две вражеские бронемашины и шесть единиц мототехники были уничтожены, одна бронемашина вернулась в исходный район, а два мотоцикла агрессор бросил на поле боя.

Продолжается поиск и уничтожение остатков штурмовых групп противника.

Наступление РФ на севере Украины

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия фактически начала новое наступление на Харьковскую и Сумскую области. По его словам, количество боев на всех основных направлениях возросло.

Аналогичное мнение высказывал и президент Владимир Зеленский. Как пояснили в Генштабе, последние несколько недель возросла активность враг на отдельных участках фронта, но пока о принципиальных изменениях на фронте речь не идет.

По данным источников РБК-Украина, РФ может в конце весны - начале лета усилить наступательные действия на большинстве направлений, а начать может с Сумской и Харьковской областей.

Подробнее о том, что россияне могут планировать новое наступление - в материале РБК-Украина.

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