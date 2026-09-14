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Прорыв в ChatGPT Sites: OpenAI добавила совместную разработку и собственные домены

11:12 14.09.2026 Пн
2 мин
Инструмент превратился в полноценное пространство для командной работы
aimg Ольга Завада
ChatGPT разрешил редактировать сайты командой (фото: Pexels)

OpenAI выпустила масштабное обновление для инструмента ChatGPT Sites - разработчики добавили возможность командной разработки сайтов, поддержку собственных доменов и ускорив процесс генерации вдвое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ChatGPT в X.

Командная работа и конфиденциальность проектов

Ключевым новшеством стала функция Build Together, позволяющая привлекать других пользователей к совместному редактированию проекта.

Основные изменения в организации разработки:

Совместное редактирование: приглашенные участники могут самостоятельно вносить изменения, сохранять их и публиковать обновления в режиме реального времени.

Гибкая настройка конфиденциальности: проект можно сделать полностью частным с доступом только для конкретных лиц. Разработчики уверены: это удобно для создания внутренних корпоративных инструментов или прототипов.

Просмотр баз данных: ChatGPT получил возможность проверить подключенную к сайту базу данных, а все редакторы могут быстро проверять собранную информацию без сложных настроек.

Ускорение генерации и собственные домены

Помимо командных функций, разработчики существенно оптимизировали техническую часть и визуальное оформление созданных ресурсов.

Ключевые улучшения сервиса

Двукратное ускорение: время от ввода текстового запроса (промпта) до полного развертывания сайта сократилось примерно вдвое;

Подключение собственных доменов: пользователи могут привязывать собственные веб-адреса вместо стандартных системных ссылок, что делает сайты пригодными для полноценного использования клиентами и коллегами.

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