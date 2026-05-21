Просчеты США и унижение Кремля. Почему Трамп и Путин уехали из Китая почти ни с чем

Главное: Дипломатический марафон: Пекин за две недели принял лидеров США и РФ, продемонстрировав, что без Китая великие державы уже не принимают глобальных решений.

Пекин за две недели принял лидеров США и РФ, продемонстрировав, что без Китая великие державы уже не принимают глобальных решений. Экономический откуп: Переговоры Трампа по Ирану и пошлинам провалились, но США получили контракты на 200 самолетов Boeing и 17 млрд долларов ежегодного агроимпорта.

Переговоры Трампа по Ирану и пошлинам провалились, но США получили контракты на 200 самолетов Boeing и 17 млрд долларов ежегодного агроимпорта. Замораживание оружия: Трамп приостановил оборонный пакет Тайваня на 11 млрд долларов, открыто назвав помощь союзнику инструментом для торговли с Си.

Трамп приостановил оборонный пакет Тайваня на 11 млрд долларов, открыто назвав помощь союзнику инструментом для торговли с Си. Вторичный статус Москвы: Визит Путина подтвердил, что РФ остается младшим партнером Китая, которому отводится лишь роль сырьевого придатка.

Результаты для Трампа

В ходе визита Трамп планировал решить целый ряд вопросов – от Ирана и Тайваня до торговли и инвестиций, но Китай с самого начала проявил устойчивость к его угрозам.

Белый дом пытался давить на Пекин своим любимым инструментом – угрожая ввести новые пошлины и санкции против китайского технологического сектора. Однако китайское руководство дало понять, что шантаж больше не работает и страна готова к затяжному экономическому конфликту.

К тому же позиции Трампа ослабили внутренние и внешние просчеты: недавно Верховный суд США заблокировал его предыдущие инициативы по тарифам, а стратегия по Ирану зашла в тупик.

Поэтому по большинству проблем международной политики переговоры провалились. Официально стороны сделали лишь размытые заявления о "стремлении к стабильности".

Единственный интересный эпизод в этом смысле – по данным Financial Times, Си Цзиньпин сказал Трампу, что Путин может в конце концов пожалеть о решении начать полномасштабную войну против Украины. Однако впоследствии президент США в разговоре с прессой заявил, что Си такого не говорил.

В то же время в чисто практической и экономической плоскости сторонам действительно удалось заключить несколько масштабных соглашений. Китай официально подтвердил закупку 200 пассажирских самолетов Boeing. В ответ на это США взяли на себя обязательства гарантировать бесперебойные поставки в КНР гражданских запчастей для авиации.

Фото: Си Цзиньпин и Дональд Трамп (Getty Images)

Пекин также обязался покупать американскую сельхозпродукцию на сумму 17 млрд долларов ежегодно в течение трех лет. Кроме того, Китай восстанавливает лицензии для более 400 американских производителей говядины, которые были заморожены в прошлом году.

США взамен пообещали снять нетарифные барьеры для китайского агроэкспорта, упростив ввоз морепродуктов и молочной продукции.

Тайваньская проблема

На этом фоне шума наделали заявления Трампа относительно Тайваня – островного государства, которое Китай считает частью своей территории.

По данным Reuters, главной целью Пекина на саммите было заставить Трампа заморозить или полностью отменить рекордный пакет военной помощи Тайваню на 11 млрд долларов, принятый Конгрессом в конце прошлого года.

На обратном пути в США Трамп прямо признал, что пока "отложил в сторону" решение о поставках оружия Тайваню. Он назвал пакет помощи "очень хорошим инструментом для торговли" с Пекином, добавив, что финальное решение "зависит от поведения Китая".

Заявление Трампа об обсуждении поставок оружия с Си Цзиньпином прямо нарушает американские "Шесть заверений" 1982 года в отношении Тайваня. Согласно им, США обязались никогда не согласовывать оборонную помощь Тайбэю с Пекином.

Такой демарш вызвал критику в Конгрессе США как среди оппозиционных демократов, так и в рядах провластных республиканцев. Впрочем, впоследствии госсекретарь Марко Рубио поспешил заверить, что официальная оборонная политика США в отношении Тайваня остается непоколебимой, а поставки оружия вообще не были предметом торга на переговорах.

"Китайская Народная Республика расшифровала это как слабость Соединенных Штатов. Поэтому на раздел мира на условиях США они не соглашаются. Тайвань они воспринимают как вопрос, который смогут решить с пользой для себя, но позже", – сказал РБК-Украина эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь.

Закрепив свою позицию перед США, Пекин перешел ко второму раунду – на этот раз с Москвой.

Результаты для Путина

Как и Трампа, Путина в Китае встречали на самом высоком уровне. Но некоторые красноречивые детали протокола говорят, что отношение к российскому диктатору все же другое. Трампа на взлетной полосе встречал китайский вице-президент Хань Чжэн, а Путина – министр иностранных дел Ван И.

Очередность визитов наглядно продемонстрировала, кто есть кто в мире. Фактически Си сначала согласовал рамки глобальной игры с Трампом, и только потом вызвал Путина, чтобы спустить ему новые директивы.

Для Кремля же этот визит сразу после приезда Трампа стал серьезным имиджевым ударом, выставившим Путина в роли просителя, который ждет решения великих держав.

Вместо стратегических документов лидеры подписали лишь пакет рамочных меморандумов о расширении торговли в китайских юанях и увеличении поставок газа, нефти, аграрной продукции и древесины из РФ. Однако главный для Кремля вопрос – строительство газопровода "Сила Сибири-2" – Китай оставляет подвешенным.

Для Кремля это стратегический проект, призванный компенсировать потерю европейского газового рынка. Но во время визита Путина полноценное соглашение снова не было подписано.

Читайте также: Путин провалил одну из главных задач на переговорах в Пекине

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков признал, что Россия и КНР лишь "достигли понимания по основным параметрам", но добавил, что "четкого видения сроков реализации этого проекта пока нет". К слову, этот тезис в Кремле повторяют уже несколько лет после каждого контакта с Китаем.

"Как по мне, никаких прорывных вещей не произошло ни для Путина, ни для Китайской Народной Республики. Сейчас Россия просто в очередной раз зафиксировала свое вторичное положение по отношению к КНР", – сказал РБК-Украина Дмитрий Левусь.

Официально Пекин не изменил и своей размытой риторики в отношении российско-украинской войны, вновь повторяя абстрактные призывы к "политическому урегулированию".

Фото: Владимир Путин и Си Цзиньпин (Getty Images)

В то же время на практике Китай продолжает балансировать. С одной стороны, КНР не выражает прямой поддержки действиям РФ, но и не перекрывает каналы поставок товаров двойного назначения для войны.

В целом, по итогам этих двух визитов Пекин четко показал, что без него невозможно решить ни одну серьезную проблему в мире. Вопрос лишь в том, что сам Китай далеко не все эти проблемы стремится решать.

Похоже, в Пекине предпочитают действовать по классической китайской мудрости: "Сидеть на горе и наблюдать за битвой тигров", пока ошибки Путина и недальновидность Трампа окончательно их не ослабят.

Вопрос-ответ (FAQ)

–​​​​​​​ Какие экономические соглашения подписали США и Китай во время майского саммита в Пекине?

– Китай официально подтвердил закупку 200 пассажирских самолетов Boeing и обязался ежегодно покупать американскую сельхозпродукцию на 17 миллиардов долларов в течение трех лет.

Также Пекин разморозил лицензии для более 400 производителей говядины из США. Зато американская сторона упростила условия для ввоза китайских морепродуктов и молочной продукции.

– Почему заявления Дональда Трампа по Тайваню вызвали критику в Конгрессе США?

– Дональд Трамп приостановил согласование пакета военной помощи Тайваню на 11 миллиардов долларов, назвав его инструментом для торговли с КНР. Это прямо нарушает американские "Шесть заверений" 1982 года, которые запрещают Вашингтону согласовывать оборонную поддержку Тайбэя с Пекином.

Из-за этого позицию президента раскритиковали как оппозиционные демократы, так и часть провластных республиканцев.

– Подписали ли Россия и Китай контракт на строительство газопровода "Сила Сибири-2"?

– Нет, во время майского визита Владимира Путина в Пекин полноценное коммерческое соглашение снова не подписали. Стороны ограничились рамочными меморандумами о расширении торговли в юанях и увеличении поставок сырья.

В Кремле признали, что достигли лишь общего понимания параметров, тогда как четких сроков реализации проекта до сих пор нет из-за жестких требований Китая по снижению цены на газ.

–​​​​​​​ Какую позицию занимает Китай по российско-украинской войне в мае 2026 года?

– Пекин продолжает придерживаться политики балансирования и обтекаемой риторики, ограничиваясь общими призывами к "политическому урегулированию". Китайские власти официально не выражают прямой военной поддержки действиям Кремля.

В то же время КНР не перекрывает каналы поставок в Россию товаров двойного назначения, используемых в военном производстве.