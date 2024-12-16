Конфискация и штраф. Какие товары и вещи нельзя ввозить в Германию
Украинцы могут въезжать на территорию Германии без визы и легально находиться там в течение 90 дней, если у них нет статуса беженца. При пересечении границы следует учесть таможенные запреты и ограничения.
РБК-Украина рассказывает о том, что нельзя ввозить в Германию.
- Что запрещено перевозить в Германию
- На какие товары и вещи установлены ограничения при въезде из третьих стран
- Какие условия ввоза товаров из стран ЕС
Что запрещено провозить в Германию
На территорию Германии запрещено ввозить наркотические и психотропные средства, нелицензированные медицинские препараты, порнографические материалы, боеприпасы и оружие, в том числе ножи, кинжалы, кастеты и газовые баллончики.
Также нельзя ввозить мясную, молочную и рыбную продукцию, яйца и мед, которые произведены за пределами ЕС. А еще – саженцы, семена, луковицы и другой посевной материал.
Под запрет попадают поддельные товары, которые нарушают права владельцев зарегистрированных товарных знаков, в том числе техника с нелицензированными товарами, а также охотничьи трофеи – слоновая кость, кожа, чучела животных и птиц.
В случае нарушения этих правил путешественникам грозит конфискация имущества и даже наложение штрафа в размере до 5 тыс. евро. Особенно строго наказывают за неуплату таможенной пошлины или за умышленное сокрытие в декларации объемов импортируемых товаров, поскольку человека могут обвинить в уклонении от уплаты налогов. Статья 378 Налогового кодекса предусматривает за это штраф в размере 50 тыс. евро. А при перевозке оружия или наркотиков грозит уголовная ответственность
На какие товары и вещи установлены ограничения при въезде из третьих стран
Товары, которые перевозят физические лица, должны быть для личного пользования и не предназначены для коммерции. Ввозить алкоголь и табачные изделия могут лица с 17 лет. При пересечении границы из стран, не входящих в ЕС, действуют следующие ограничения.
Разрешенные объемы:
- 200 сигарет или 100 сигарилл, или 50 сигар, или 250 граммов курительного табака или пропорциональная комбинация этих товаров
- 1 литр крепких спиртных напитков с содержанием алкоголя более 22% или неденатурированного этилового спирта с содержанием алкоголя 80% или 2 литра спирта и алкогольных напитков с содержанием алкоголя не более 22% объемных процентов или пропорциональное сочетание этих товаров и 4 л неигристых вин и 16 литров пива
- лекарства для личного пользования из расчета не более чем на три месяца
- кофе – 500 г в зернах или 200 г растворимого кофе (ввоз разрешен лицам с 15 лет)
- парфюмерия – 50 мл духов или 250 мл туалетной воды
- полный бак горючего + до 10 литров в переносном контейнере
- другие товары, кроме упомянутых, общей стоимостью до 300 евро (на взрослого человека при сухопутном пересечении границы), и до 430 евро в случае прибытия в страну авиа или морским путем, для путешественников в возрасте до 15 лет общая сумма разрешенных товаров – 175 евро. В случае превышения этих ограничений придется платить пошлину
Тем, кто возвращается из отпуска, следует учесть, что не все сувениры можно ввозить в Германию, особенно это касается коралловых изделий и ракушек. Разрешено только до трех экземпляров гигантских моллюсков и раковин улиток, и четыре морских конька.
При ввозе домашних животных нужно иметь на них ветеринарные паспорта, в которых указаны все прививки.
В пределах ЕС можно перевозить наличные деньги, золото и драгоценные камни общей стоимостью до 10 000 евро. Большую сумму необходимо задекларировать на таможне. Это также нужно сделать, если путешествуете из Германии в страны, которые не входят в ЕС.
Пограничный пункт между Швейцарией и Германией
Какие условия ввоза товаров из стран ЕС
При въезде в Германию из других стран ЕС будут действовать следующие правила:
- 800 сигарет или 400 сигарилл, или 200 сигар, или 1 кг курительного табака и 800 штук/порции разогретого табака или 1 литр заменителей, напр. жидкость для электронных сигарет (но не более 10 розничных пачек)
- 10 литров алкогольных напитков (например, виски, ром, водка) и 20 литров промежуточных продуктов (например, хереса, портвейна и ликерных вин) и 60 литров игристого вина (шампанского) и 110 литров пива
- немецкая таможня не установила никаких ограничений по количеству вина, импортируемого из других стран ЕС. Поэтому вино можно ввозить в страну в неограниченном количестве, если оно потребляется частным образом
- 10 кг кофе и 10 кг товаров, содержащих кофе (продукты, содержащие от 10 до 900 граммов кофе на килограмм)
Недавно мы рассказывали о том, какие товары и вещи нельзя перевозить через границу с Польшей и каким будет наказание в случае нарушения. А также, какие таможенные правила и ограничения действуют на границе с Молдовой.
Ранее мы сообщали о том, что новая система Entry/Exit Scheme, которую должны были запустить на границах ЕС осенью, еще не заработала, поскольку некоторые страны не успели подготовить техническую базу. Ее запуск перенесли на неопределенный срок. Европейская комиссия предложила внедрить EES еще в апреле 2016-го, система должна была заработать в 2022 году.
При подготовке материала использовали: Zoll.de, Tripmydream.ua, Evz.de и Украинский центр Европейской политики.
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