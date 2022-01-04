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На новорічні свята війська РФ посилили передові позиції на Донбасі, - розвідка

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Донбас, Вівторок 04 січня 2022 13:31
На новорічні свята війська РФ посилили передові позиції на Донбасі, - розвідка Фото: на новорічні свята війська РФ посилили передові позиції на Донбасі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Марія Кучерявець

На період новорічних свят російсько-окупаційні війська посилили свої позиції на Донбасі. Зокрема, бойовики розгорнули додаткові системи розвідки вздовж лінії зіткнення і збільшили кількість снайперів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

"Командування ЗС РФ продовжує утримувати в готовності до застосування з’єднання і частини оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на період проведення новорічних свят війська РФ посилили передові позиції 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів додатковим особовим складом та засобами вогневого ураження.

Крім того, окупантами розгорнуті додаткові елементи системи розвідки вздовж лінії зіткнення, збільшена кількість снайперських пар.

Водночас під керівництвом офіцерів ЗС РФ проводяться тренування з управління вогнем артилерії з уточненням цілей для ураження позицій українських військових.

Нагадаємо, за минулу добу, 3 січня, окупанти на Донбасі здійснили три обстріли українських позицій. В результаті цього один військовий отримав важке поранення.

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