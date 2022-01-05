ru ua
Ср, 05 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Після свят" вже настало. Боррель вперше відвідає Донбас

Новость на русском →
Донбас, Середа 05 січня 2022 13:52
"Після свят" вже настало. Боррель вперше відвідає Донбас Фото: глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель відвідає лінію розмежування на Донбасі. Це буде його першим візитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави МЗС Дмитра Кулеби у Facebook.

"Починаємо новий дипломатичний рік з того, що творимо історію - Жозеп Боррель є першим за весь час російської агресії високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки, який відвідає лінію розмежування на сході", - написав Кулеба.

Він зазначив, що візит Борелля є дуже вчасним на тлі російського шантажу, ескалації та погроз.

"Україна має підтримку Євросоюзу в протистоянні агресії РФ. Насправді, ця підтримка сьогодні найсильніша з 2014 року. І в цьому є заслуга Жозепа", - підкреслив Кулеба.

Міністр зазгачив, що Росії не вдалося "внести розбрат у наш табір", розтягнути всіх по кутках і вести окремі переговори.

"Постійні контакти з адміністрацією Байдена на всіх рівнях, скликання Комісії Україна-НАТО, в якому я візьму участь напередодні засідання Ради Росія-НАТО, і сьогоднішній візит Борреля на Донбас - очевидні докази цього. І останнє: для мене легендарне "після свят" вже настало...", - резюмував Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель прибув з візитом в Україну. Це його перший закордонний візит у новому році.

Додамо, напередодні свого візиту до України він заявив, що ЄС діятиме рішуче у випадку, якщо Росія здійснить нові акти агресії проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас Евросоюз Дмитро Кулеба
NEWS
Казахстан накаляється. Барикади, штурми і поліція на боці народу: чи впаде влада
Казахстан накаляється. Барикади, штурми і поліція на боці народу: чи впаде влада
DAILY
Цивільні у засідці. Як київська тероборона готується зустрічати ворога
Стас Козлюкдля РБК-Україна Цивільні у засідці. Як київська тероборона готується зустрічати ворога