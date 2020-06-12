Пропуск за списками: бойовики висунули умови роботи КПВВ

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Бойовики пропонують пускати на окупований Донбас тільки за списками

Проросійські бойовики на Донбасі згодні пропускати людей на окуповані території тільки за попередньо узгодженими списками. Відповідні умови вони висунули українській стороні.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У міністерстві заявили, що про роботу з 10 червня двох КПВВ - "Мар'їнка" і "Станиця Луганська" - окупаційним адміністраціям повідомили завчасно.

"Підконтрольна РФ окупаційна "влада" висунула абсолютно неприйнятні умови: заявила про готовність випускати людей на вільну частину Донбасу, але впускати назад на ТОТ ДЛО (тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей, - ред.) тільки за попередньо узгодженими списками з подальшою самоізоляцією або обсервацією", - йдеться в повідомленні.

Також українська сторона відзначає, що тільки пенсіонерів, які не мають можливості зняти пенсії з банківських карт, налічується понад 280 тисяч, тому формування списків недоцільно.

Міністерство вважає, що дії бойовиків пояснюються намаганням заблокувати виїзд абітурієнтів для вступу до українських вишів.

Нагадаємо, українська сторона з 10 червня відновила пропуск через два КПВВ на Донбасі, проте бойовики не пропускають людей до окупованих районів.

Також стало відомо, що КПВВ на Донбасі через спеку можуть змінити графік роботи.

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Автор: РБК-Україна