В Кении нашли тела 21 человека, которых заморили голодом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Кенийская полиция расследует дело проповедника, который, как говорится, отдал приказ последователям умереть. Правоохранители эксгумировали тела 21 человека и заявляют, что ожидают найти больше тел.

Проповедник Пол Маккензи Нтенге находится под стражей и ждет суда. Полиция арестовала господина 15 апреля после того, как обнаружила тела четырех человек, которые, вероятно, уморили себя голодом. Он якобы сказал последователям уморить себя голодом, чтобы "встретиться с Исусом".

Сообщается, что прежде чем приказывать людям поститься, он крестил их в прудах.