ua ru
Вт, 18 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Йемен доставили украинское зерно в рамках гуманитарной помощи

Новина українською →
Украина, Вторник 18 апреля 2023 13:11
В Йемен доставили украинское зерно в рамках гуманитарной помощи Фото: зерно из Украины доставили в Йемен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Судно Negmar Cicek доставило в Йемен гуманитарный груз - 30 тыс. тонн пшеницы из Украины. Зерно оплатили США, Франция и Испания

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины .

Как отметили в пресс-службе, 30 тыс. тонн украинского зерна помогут около 1,7 млн жителей Йемена кормить свои семьи в течение минимум месяца.

Это шестая партия зерна в рамках инициативы Grain from Ukraine, начатой с целью преодоления глобального продовольственного кризиса, в частности, в странах, наиболее страдающих от голода.

Отправка этой партии украинского зерна в Йемен состоялась при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН (WFP), а также финансовой помощи правительств США, Франции и Испании.

"Наша гуманитарная программа Grain from Ukraine, которую мы реализуем совместно с партнерами, уже помогает миллионам людей в странах, наиболее страдающих от голода, и утверждает глобальную роль Украины как гаранта продовольственной безопасности мира", - подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Гуманитарная программа Grain from Ukraine призвана обеспечить транспортировку сельскохозяйственной продукции через украинские порты и предотвратить голод в наиболее уязвимых странах мира.

С начала реализации инициативы Украина отправила 170 тыс. тонн пшеницы в страны с самой сложной продовольственной ситуацией, среди которых Эфиопия, Сомали, Йемен и Кения.

Более 30 государств и международных организаций, в том числе страны ЕС, США, Канада, Великобритания, Япония, Корея и Катар, присоединились к программе Grain from Ukraine, собрав более 200 млн долларов пожертвований.

Напомним, шестое судно с 30 тысяч тонн пшеницы для Йемена в рамках гуманитарной программы Grain From Ukraine отправили из Украины 26 марта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
продовольственный кризис
NEWS
Оккупанты на Бахмутском направлении усиливают обстрелы артиллерией и авиацией, - Сырский
Оккупанты на Бахмутском направлении усиливают обстрелы артиллерией и авиацией, - Сырский
DAILY
"Мы в Бахмуте до последнего". Как работает аэроразведка на границе войны и мира
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мы в Бахмуте до последнего". Как работает аэроразведка на границе войны и мира