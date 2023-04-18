В Йемен доставили украинское зерно в рамках гуманитарной помощи

Судно Negmar Cicek доставило в Йемен гуманитарный груз - 30 тыс. тонн пшеницы из Украины. Зерно оплатили США, Франция и Испания

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины .

Как отметили в пресс-службе, 30 тыс. тонн украинского зерна помогут около 1,7 млн жителей Йемена кормить свои семьи в течение минимум месяца.

Это шестая партия зерна в рамках инициативы Grain from Ukraine, начатой с целью преодоления глобального продовольственного кризиса, в частности, в странах, наиболее страдающих от голода.

Отправка этой партии украинского зерна в Йемен состоялась при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН (WFP), а также финансовой помощи правительств США, Франции и Испании.

"Наша гуманитарная программа Grain from Ukraine, которую мы реализуем совместно с партнерами, уже помогает миллионам людей в странах, наиболее страдающих от голода, и утверждает глобальную роль Украины как гаранта продовольственной безопасности мира", - подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Гуманитарная программа Grain from Ukraine призвана обеспечить транспортировку сельскохозяйственной продукции через украинские порты и предотвратить голод в наиболее уязвимых странах мира.

С начала реализации инициативы Украина отправила 170 тыс. тонн пшеницы в страны с самой сложной продовольственной ситуацией, среди которых Эфиопия, Сомали, Йемен и Кения.

Более 30 государств и международных организаций, в том числе страны ЕС, США, Канада, Великобритания, Япония, Корея и Катар, присоединились к программе Grain from Ukraine, собрав более 200 млн долларов пожертвований.

Напомним, шестое судно с 30 тысяч тонн пшеницы для Йемена в рамках гуманитарной программы Grain From Ukraine отправили из Украины 26 марта.