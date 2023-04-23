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У Кенії знайшли тіла 21 людини, яких заморили голодом

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Кенія, Неділя 23 квітня 2023 03:36
У Кенії знайшли тіла 21 людини, яких заморили голодом Фото: У Кенії люди послухались проповідника та загинули від голоду (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Поліція Кенії ексгумувала 21 тіло поблизу міста Малінді, серед мертвих є діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Кенійська поліція розслідує справу проповідника, який, як кажуть, наказав послідовникам померти. Правоохорончі ексгумували тіла 21 людини та заявляють, що очікують знайти ще більше тіл.

Проповідник Пол Маккензі Нтенге наразі перебуває під вартою та чекає суду. Поліція заарештувала пана 15 квітня після того, як виявила тіла чотирьох людей, які, ймовірно заморили себе голодом. Він, нібито, сказав послідовникам поморити себе голодом, щоб "зустрітися з Ісусом".

Повідомляється, що перж ніж наказувати людям постити, він хрестив їх у ставках.

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