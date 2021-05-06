КСУ розгляне конституційність скасування мажоритарної системи виборів у кінці травня

Про це повідомила представник Верховної ради у КСУ Ольга Совгиря у своєму Telegram.

Нардеп звертає увагу, що вперше із початку конституційної кризи справу будуть розглядати у формі усного провадження, тобто із заслуховуванням суб'єктів права на конституційне подання, представників ВР та президента у КСУ, а також залучених учасників.

"20 травня Конституційний суд розпочне розгляд справи за конституційним поданням 45 народних депутатів щодо відповідності Конституції статей 133-191, підпункту 2 пункту 2 розділу ХХХХІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Виборчого кодексу (щодо конституційності скасування мажоритарної виборчої системи на виборах народних депутатів)", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у лютому до КСУ надійшло подання групи народних депутатів, в якому оскаржили низку положень Виборчого кодексу. Вони стосуються проведення виборів виключно за пропорційною системою.

Як писало РБК-Україна, в кінці липня 2020 року в Україні змінилося виборче законодавство: продуктові набори від кандидатів заборонили, а суми застав на місцевих виборах істотно знизили.

Так, у середині липня Рада прийняла в другому читанні відповідний законопроект №3485. Він передбачає, що в громадах, які мають понад 10 тисяч виборців, вибори тепер будуть проходити за пропорційною системою.