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Предлагали "водолазные" услуги. СБУ раскрыла схемы вывоза мужчин за границу

Фото: СБУ раскрыла схемы вывоза мужчин за границу (t.me/SBUkr)
Автор: Иван Носальский

Правоохранители обнаружили новые схемы незаконного вывоза военнообязанных за границу. В частности, мужчинам предлагали переплывать по дну реки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

По информации СБУ, о подозрении уже сообщили пяти организаторам схем вывоза военнообязанных. Они предлагали избежать призыва на основании фальшивых документов и при помощи пересечении границы вне контрольно-пропускных пунктов.

Фото: задержание организаторов незаконных схем (t.me/SBUkr)

Стоимость подобной "услуги" составляла от 1 до 3,5 тысяч долларов. Она зависела от срочности выезда или дальности региона.

"Так, в Винницкой области задержаны трое местных жителей, которые предлагали "уклонистам" убежать в Молдову вплавь через Днестр. Для своих клиентов дельцы "подготовили" водные маршруты и гидрокостюмы", - сказано в сообщении СБУ.

Во Львовской области адвоката поймали на том, что он при помощи своих связей в военкомате помогал избегать мобилизации.

При этом в Одесской области два жителя региона предлагали выезжать из страны на основании поддельных документов про снятие с воинского учета по состоянию здоровья.

"По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности", - уточняют в СБУ.

Напомним, ранее стало известно, что в Раде предложили открыть выезд за границу для рада мужчин, но есть условия.

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