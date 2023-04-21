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Пропонували "водолазні" послуги. СБУ розкрила схеми вивезення чоловіків за кордон

Фото: СБУ розкрила схеми вивезення чоловіків за кордон (t.me/SBUkr)
Автор: Іван Носальський

Правоохоронці виявили нові схеми незаконного вивезення військовозобов'язаних за кордон. Зокрема, чоловікам пропонували перепливати дном річки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.

За інформацією СБУ, про підозру вже повідомили п'ятьох організаторів схем вивезення військовозобов'язаних. Вони пропонували уникнути призову на підставі фальшивих документів та за допомогою перетину кордону поза контрольно-пропускними пунктами.

Фото: затримання організаторів незаконних схем (t.me/SBUkr)

Вартість подібної "послуги" становила від 1 до 3,5 тисячі доларів. Вона залежала від терміновості виїзду чи дальності регіону.

"Так, у Вінницькій області затримано трьох місцевих жителів, які пропонували "ухилянтам" втекти до Молдови вплав через Дністер. Для своїх клієнтів ділки "підготували" водні маршрути та гідрокостюми", - сказано в повідомленні СБУ.

У Львівській області адвоката впіймали на тому, що він за допомогою своїх зв'язків у військкоматі допомагав уникати мобілізації.

При цьому в Одеській області два мешканці регіону пропонували виїжджати з країни на підставі підроблених документів про зняття з військового обліку за станом здоров'я.

"За всіма викритими фактами продовжуються розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності", - уточнюють у СБУ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Раді запропонували відкрити виїзд за кордон для ради чоловіків, але є умови.

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