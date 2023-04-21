Пропонували "водолазні" послуги. СБУ розкрила схеми вивезення чоловіків за кордон

За інформацією СБУ, про підозру вже повідомили п'ятьох організаторів схем вивезення військовозобов'язаних. Вони пропонували уникнути призову на підставі фальшивих документів та за допомогою перетину кордону поза контрольно-пропускними пунктами.

Фото: затримання організаторів незаконних схем (t.me/SBUkr)

Вартість подібної "послуги" становила від 1 до 3,5 тисячі доларів. Вона залежала від терміновості виїзду чи дальності регіону.

"Так, у Вінницькій області затримано трьох місцевих жителів, які пропонували "ухилянтам" втекти до Молдови вплав через Дністер. Для своїх клієнтів ділки "підготували" водні маршрути та гідрокостюми", - сказано в повідомленні СБУ.

У Львівській області адвоката впіймали на тому, що він за допомогою своїх зв'язків у військкоматі допомагав уникати мобілізації.

При цьому в Одеській області два мешканці регіону пропонували виїжджати з країни на підставі підроблених документів про зняття з військового обліку за станом здоров'я.

"За всіма викритими фактами продовжуються розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності", - уточнюють у СБУ.