Прописка в чужой квартире: можно ли зарегистрироваться без согласия собственника

Можно ли зарегистрироваться в жилье без согласия его владельца (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В Украине действуют два механизма определения адреса проживания - декларирование и регистрация. Они регулируются Законом "О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства".

РБК-Украина расспросило юриста Евгения Булименко, можно ли получить прописку в жилье без согласия владельца жилья.

Какие различия между декларированием и регистрацией

Эксперт объясняет, что декларирование происходит онлайн - через портал "Дія". Человек подает электронную декларацию, а информация автоматически попадает в реестр территориальной громады.

Зато регистрация осуществляется офлайн - путем подачи заявления в бумажной форме в органы местного самоуправления.

Условия декларирования

  • жилье должно быть внесено в Государственный реестр прав на недвижимое имущество;
  • если лицо не является владельцем, в декларации указываются данные владельца (совладельцев);
  • требуется согласие собственника, которое подается в электронной форме через портал "Дія".

Условия регистрации

  • вместе с заявлением в бумажной форме подаются документы, подтверждающие право проживания:
  • право собственности,
  • решение суда,
  • договор аренды или найма,
  • другие документы, определенные Кабмином;
  • при отсутствии таких документов требуется письменное согласие владельца или совладельцев.

Главный нюанс

"Если человек не является собственником или нанимателем жилья и не имеет законных оснований для проживания, задекларировать или зарегистрировать адрес без согласия собственника невозможно", - говорит Булименко.

Читайте также о том, какие услуги не предоставляют человеку, если у него нет прописки - объяснение юриста.

Ранее мы писали о том, как влияет прописка на процесс получения наследства.

